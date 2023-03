Unbekannter stiehlt 20 Kisten Leergut aus Supermarkt

Ein Unbekannter hat am Montag und Dienstag 20 Kisten Leergut aus einem Supermarkt-Lager in Weißensberg (Westallgäu) gestohlen. Doch er wurde beobachtet.

28.03.2023 | Stand: 13:40 Uhr

20 Kisten Leergut hat ein Unbekannter Mann am Montag aus dem Lager eines Supermarktes in Weißensberg gestohlen. Ein Mitarbeiter des Ladens informierte die Polizei am Nachmittag über den Diebstahl.

Laut Polizei hat der unbekannte Mann die Kisten aus dem Lager geholt und in sein Auto geladen. Am Dienstag wurde der Mann erneut beim Diebstahl beobachtet, wobei das Kennzeichen seines Autos festgehalten werden konnte. Ob es sich bei dem Halter des Pkw auch um den Täter handelt, ermittelt nun die Polizei. Der Wert des Leerguts beträgt etwa 50 Euro.

