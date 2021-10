Weihnachtsmärkte sollen heuer wieder möglich sein. Aber es ist unklar, wie die konkreten Bedingungen aussehen. Eine Gemeinde hat die Veranstaltung deshalb abgesagt.

07.10.2021 | Stand: 17:53 Uhr

Nach einem Jahr Pause soll es in Bayern wieder Weihnachtsmärkte geben. „Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir einen Adventsmarkt machen“, sagt Kathrin Felle, Kultur- und Gästeamtsleiterin in Lindenberg. Das Problem: Es gibt noch keine Regeln für die Märkte. Die Veranstalter hoffen diesbezüglich auf einen Runden Tisch, der kommenden Dienstag in München geplant ist.