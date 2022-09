Welcher Verein aus dem Westallgäu bekommt das Geld?

Die Volksbank Lindenberg hat zum fünften Mal einen Förderpreis ausgelobt. Jeder kann mit über die Preisträger abstimmen. Diese Vereine wollen das Geld.

Es gibt sieben Bewerber und drei Preise über zusammen 7500 Euro. Die Rede ist vom Förderpreis der Volksbank Lindenberg. Jeder kann bis 3. Oktober entscheiden, wer einen der drei Preise gewinnt. Ab Montag läuft die entsprechende Abstimmung im Internet.

Mit dem Förderpreis will die Volksbank das soziale Engagement in der Region honorieren. Er ist nicht an ein Thema gebunden. Vereine, Schulen, Kindergärten, Verbände oder andere Organisationen waren aufgerufen, sich mit einem Projekt zu bewerben. Insgesamt 15 Bewerbungen gingen bei der Volksbank ein. Sieben hat das Institut für die Abstimmung nominiert. Nachfolgend alle Bewerber.

High-End-Mikrofone für die Musikschule

Eine Musikschule muss neue Wege gehen, meint der Förderverein für die Sing- und Musikschule Lindenberg. Stichwort Digitalisierung. Für den Onlineunterricht hat die Schule immer wieder Aufnahmen an Schüler versandt, die je nach vorhandener Technik von besserer oder auch schlechterer Qualität waren. Das gilt auch für Wettbewerbe, wie „Jugend musiziert“. Weil dabei die Aufnahmetechnik immer wichtiger wird, ist die Musikschule Lindenberg gerade dabei, ein kleines Tonstudio aufzubauen. Ein großer Schritt dazu wäre der Kauf hochwertiger High-End-Mikrofone. Sie seien in allen Bereichen einer Musikschule und für alle Schüler einsetzbar, so der Förderverein.

SG Scheidegg: Logo, Homepage, Vereinsapp

Zu ihrem 160-jährigen Bestehen hat sich die SG Scheidegg ein dreiteiliges Projekt vorgenommen. Eine neue Homepage als „digitale Visitenkarte“ des Vereins, ein neues vielseitig einsetzbares Logo und eine neue Mitgliederverwaltung. Letztere ist für die Sportgemeinde ein wesentlicher Baustein, um aus dem Verein auch eine digitale Gemeinschaft zu machen. Neben Verwaltungsfunktionen soll sie verschiedene digitale Kommunikationskanäle wie News, Teamchats und eine eigene Vereinsapp haben. So soll jeder die Möglichkeit bekommen, den Verein „in der Hosentasche“ dabei zu haben.

TSZ:Kofferanhänger für die Musiker

Die Musiker des TSZ Lindenberg brauchen Platz für ihre Instrumente. Der TSZ besitzt zwar einen Vereinsbus. In dem Neun-Sitzer werde es aber bei der Fahrt zu Auftritten ganz schön eng – wenn Musikanlage und alle Instrumente inklusive Schlagzeug mit sollen. Deshalb will sich der TSZ einen Kofferanhänger kaufen.

SC Scheidegg: Bus, Kleidung und Hilfe für Kinder

Gleich eine Reihe an Anschaffungen plant der Skiclub Scheidegg. Der Verein will einheitliche Sommer- und Winterkleidung für Kinder und Jugendliche kaufen, Skiausrüstung für Einsteiger und Kinder aus sozial schwachen Familien anschaffen und sich einen Skibus zulegen. Damit sollen Sportler zu ihren Trainings- beziehungsweise Wettkampforten gebracht werden.

TVL: Materialbestand aktualisieren

Intensiv auf den Saisonstart 2022/23 vorbereiten will sich die Eishockey-Abteilung des TV Lindenberg. Dazu will der Verein seinen Materialbestand aktualisieren. Um Kindern den Einstieg in den Sport zu erleichtern, stellt der TVL ihnen eine Ausrüstung leihweise zur Verfügung. Auf diese Weise integriert der TSZ auch Kinder, deren Eltern wenig finanzielle Möglichkeiten haben. Zusätzlich will der TVL als Vorbereitung auf den Saisonstart einen Profi-Trainer für einen Workshop einladen.

Schützenverein Opfenbach: Lichtgewehranlage für Jugend

Der Schützenverein Opfenbach will mehr Kinder und Jugendliche für den Schießsport begeistern. Dazu will er eine Lichtgewehranlage und Lichtgewehre anschaffen. Dabei wird ein Lichtpunkt – beispielsweise ein Laser- oder Infrarotstrahl – auf eine lichtempfindliche Zielscheibe geschickt. Gedacht ist sie für Kinder von sechs bis elf Jahren. Der Verein will sie damit gefahrlos an die Grundlagen des Schießsports heranführen.

TC Lindenberg: Platzpflege und Kinderbereich

Der Tennisclub Lindenberg will in die Zukunft seiner Anlage und in die seiner Mitglieder investieren. Um auch künftig die Plätze mit vertretbarem Personalaufwand und ehrenamtlichem Einsatz pflegen zu können, will der TC einen motorbetriebenen Abkehrbesen kaufen. Zudem will der Verein ein Spielgerät (Spielturm/Kletterwand) für die jüngsten Mitglieder anschaffen, damit sie neben dem Tennis einen Ausgleich auf der Anlage haben. (pem)

