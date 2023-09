Welches Angebot die Westallgäuer Wanderwochen ab Montag bieten

Jährliches Angebot der Tourismusorte dauert zwei Wochen. Wo die täglichen Touren starten und was es sonst Wissenswertes über die Aktion gibt.

Die „Westallgäuer Wanderwochen“ beginnen. Das jährliche Angebot der heimischen Tourismusorte findet vom 25. September bis 8. Oktober statt. Diesmal starten die täglichen Touren in Scheidegg, Oberreute und Weiler.

Das Angebot reicht von kurzen Erlebniswanderungen und Streckenwanderungen auf der Westallgäuer Hochebene bis zu anspruchsvollen Bergtouren in den Allgäuer Alpen und im Bregenzerwald. Unterwegs laden Brauereien und Sennereien zum Besuch. Die Bergwanderungen werden von Führern des Alpenvereins Scheidegg geleitet.

Scheidegg etwa bietet leichte Ortsrunden an oder die ganztägige Tour „Drei Eintausender“ mit Hochberg, Pfänder und Hirschberg. Gemütlich ist dort die historische Nachtwächterführung. Für Genießer wird Yoga mit Waldbaden in Oberreute kombiniert. Und Wissenswertes zu den Schwammerln erfahren Interessierte beim Pilzschnuppern mit Experte Rick Frommknecht ab Hinterschweinhöf. Pilzkorb und Messer sollte man dazu selbst mitbringen.

Highlights im Programm sind die neuen Premiumwanderwege unter dem Motto „Aussichtsreich“. Sieben Routen auf zertifizierten Wegen mit über 65 Kilometern, 13.000 Höhenmetern und 19 Stunden Wanderzeit.

Erfahrene Berggänger dürften bei der anspruchsvollen Tour auf die Kanisfluh (2044 Meter) auf ihre Kosten kommen.

Parallel gibt es auch Kunst und Kultur. In Scheidegg finden beispielsweise vom 25. September bis 8. Oktober die kulinarischen Wildwochen statt und am 8. Oktober der Wendelinsritt. In Weiler ist vom 29. September bis 1. Oktober das Westallgäuer Oktoberfest. (pm)

Das komplette Programm gibt es auf www.westallgaeu.de. Anmelden kann man sich immer bis zum Vortag bei den Tourist-Infos der drei Urlaubsorte Scheidegg, Weiler und Oberreute.