Zimmerei-Neubau in Hergatz soll Lärmsituation in der Nachbarschaft verbessern

Der Gemeinderat Hergatz will einer Zimmerei die Erweiterung ermöglichen. Anderswo in der Gemeinde entsteht Bauland.

06.08.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Gleich zwei Änderungen von bestehenden Bebauungsplänen hat der Gemeinderat Hergatz auf den Weg gebracht. Im Ortsteil Schwarzenberg soll die Zimmerei Schmalzl die Möglichkeit erhalten, eine größere Produktionshalle zu errichten. In Maria-Thann ist an der Hochgratstraße ein neues Wohngebäude vorgesehen. Die jeweils einstimmigen Aufstellungsbeschlüsse des Gemeinderates waren der Startschuss für die Verfahren, in deren Verlauf die Pläne öffentlich ausliegen und Behörden Stellung nehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.