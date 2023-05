Weniger Schiffe zwischen Lindau und Konstanz: BSB streicht Verbindungen im Sommerfahrplan

Darüber zeigen sich vor allem Wasserburg, Nonnenhorn und Kressbronn besorgt. Sie befürchten eine „deutliche Verschlechterung“. Diese Gründe nennt die BSB.

Von Anke Kumbier

18.05.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) hat in ihrem aktuellen Sommerfahrplan Verbindungen gestrichen. Eine morgendliche Fahrt von Lindau in Richtung Konstanz mit mehreren Zwischenstopps und eine abendliche zurück entfallen. Betroffen sind unter anderem die Gemeinden Wasserburg, Nonnenhorn und Kressbronn. Die reagieren mit einem Brief, in dem sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen.

