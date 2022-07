Mit einem Großaufgebot an Helfern und Fahrzeugen hat die Feuerwehr in Grünenbach den Unfall mit einem Gefahrgutlaster trainiert. Feuerwehrler in Schutzanzügen nahmen den Container mit Material genau in Augenschein. Nach dem Einsatz dekontamierten sie Helfer der Feuerwehr Hergensweiler.