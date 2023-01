Patient zu Rettungssanitätern: „Toll, dass Sie da sind. Die Taxi-Zentrale hatte zu“

Der Lindauer BRK-Kreisgeschäftsführer berichtet, dass die Zahl der Bagatell-Einsätze des Rettungsdiensts zunimmt. Das hat Auswirkungen auf die Krankenhäuser.

Der Rettungsdienst im Landkreis Lindau muss immer mehr Einsätze leisten. Auch, weil viele Menschen den Krankenwagen wegen Kleinigkeiten rufen. Für die Rettungsdienstler steigt der Stress – und die Attraktivität des Berufes sinkt.

Es sind Vorfälle, die zu denken geben. „Toll, dass Sie da sind. Die Taxi-Zentrale hatte schon zu“, sagten Leute, die den Notruf gewählt hatten, zu Rettungssanitätern der Lindauer Rettungswache. Manche geben zu: „Mit euch geht es schneller.“ Das berichtet BRK-Kreisgeschäftsführer Roman Gaißer. Obwohl die Erkrankung eigentlich ein Fall für den Hausarzt wäre, wählen Menschen immer häufiger die 112, so Gaißer.

Patienten im Landkreis Lindau rufen immer öfter wegen Bagatell-Fällen den Rettungsdienst

Schwere Atemnot, Bewusstlosigkeit oder Schlaganfälle: All das sind Fälle für den Notdienst. Hohes Fieber, Bauch- oder Rückenschmerzen sind es nicht. Anstatt sich von Verwandten oder Bekannten fahren zu lassen, rufen Patienten teilweise den Notruf. Die Zahl der Bagatell-Einsätze steigt, sagt Gaißer.

Das zeigen auch die Zahlen. Bei der integrierten Leitstelle in Kempten, bei der auch die Notrufe aus dem Landkreis Lindau eingehen, läutet das Telefon immer häufiger. Die Zahl ist innerhalb eines Jahres um mehr als zehn Prozent gestiegen. Sind die Fälle keine Notfälle, verweist die Leitstelle an Hausärzte oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Im vergangenen Jahr ist das im gesamten Allgäu 4500 Mal vorgekommen. Tendenz steigend. Und das obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle abfragen, wo der Patient sich befindet und was vorgefallen ist.

Der Rettungsdienst im Landkreis Lindau stößt an seine Grenzen

Nicht immer kann die Leitstelle solche Fälle abfangen. Es komme auch vor, dass die Informationen der Anrufer zu ungenau seien oder Fälle nicht richtig eingeschätzt werden, sagt der Leiter der Leitstelle, Marco Arhelger. Die Kräfte rücken dann aus, werden aber vor Ort nicht gebraucht. „Auch das passiert häufig“, so Arhelger. An anderer Stelle, dort wo wirklich ein Unfall passiert ist, fehlen dann Rettungswägen und Sanitäter, Einsätze verzögern sich. Kollegen aus benachbarten Kreisen müssen einspringen. Vereinsamung und Verwahrlosung sind laut Gaißer weitere Gründe dafür, dass Menschen immer häufiger den Notruf wählen. Dass der Rettungsdienst an seine Grenzen stößt und die Belastung steigt, liege aber auch daran, dass viele nicht die Notrufnummern kennen. Ein Großteil der Bagatell-Anrufe seien Fälle für die 116117, den ärztlichen Bereitschaftsdienst (siehe Aufzählung unten). Oder: „Weil sie die 116117 nicht erreichen, landen sie beim Rettungswagen“, sagt Gaißer. Arhelger von der Leitstelle betont aber auch: „Wer sich nicht sicher ist, soll bei uns anrufen.“

Dass man über die Nummer des Bereitschaftsdiensts erst spät Hilfe bekommt, kommt vor. Vereinzelte Beschwerden oder Unstimmigkeiten seien bei so vielen Fällen im Jahr nicht zu vermeiden, schreibt ein Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Hotline betreibt. Prinzipiell sei immer jemand zu erreichen. Zu Spitzenzeiten wie Weihnachten und Silvester könnte die Wartezeit auch mal länger als zehn Minuten sein.

Dazu kommen strukturelle Probleme. „Wir haben den Eindruck, dass das Gesundheitswesen seit der Pandemie belastet ist. Da fällt den Leuten nur noch die 112 ein“, sagt Marco Arhelger. Vielerorts sind Notaufnahmen überbeansprucht, Hausärzte ohne Termine.

Auch in der Notaufnahme der Rotkreuzklinik Lindenberg landen immer häufiger Patienten mit Bagatellverletzungen

„Auch in der Rotkreuzklinik Lindenberg ist eine hohe Auslastung mit steigender Tendenz der zu versorgenden Patientenzahlen zu verzeichnen“, sagt Dr. Markus Neff, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme. Dabei komme es im Tagesverlauf immer wieder zu Spitzen, die im bundesweiten Vergleich mit allen Notaufnahmen ähnlich verliefen. „Auch die Anzahl von Patienten mit Bagatellverletzungen und -erkrankungen sowie länger bestehenden Beschwerden steigt aus verschiedensten Gründen“, so Neff.

Die Lindauer Notaufnahme ist aktuell nicht überlastet. Der Sprecher der Asklepios-Klinik, Christopher Horn, berichtet lediglich von einer hohen Auslastung in den Wintersportmonaten.

Das BRK im Landkreis Lindau sucht händeringend nach Ehrenamtlichen in allen Bereichen

Die Ansprüche an Rettungskräfte nehme zu, so Gaißer. Und die Qualität der Einsätze sinke. Unter alldem leide die Attraktivität des Berufs. Dabei sucht das BRK händeringend nach Ehrenamtlichen in allen Bereichen. Dass die Haltung gegenüber Rettungskräften sich verschoben hat, zeigen viele Beispiele. Roman Gaißer erzählt auch, dass Patienten am Einsatzort angeboten haben, den Rettungsdienst für seine Fahrt ins Krankenhaus zu bezahlen.

Notruf oder ärztlicher Bereitschaftsdienst: Wann ist die 112 und wann die 116117 richtig?

Nicht immer ist der Notruf die richtige Nummer. Manchmal kann auch der ärztliche Bereitschaftsdienst helfen. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt Tipps, wann welche Nummer gewählt werden sollte.

Beispiele für den Notdienst (112):

Bewusstlosigkeit oder erhebliche Bewusstseinstrübung

schwere Atemnot

starke Brustschmerzen oder Herzbeschwerden

starke, nicht stillbare Blutungen

Unfälle mit Verdacht auf starke Verletzungen

Vergiftungen

starke Verbrennungen

Ertrinkungsunfälle

Stromunfälle

Suizidversuche

akute/anhaltende Krampfanfälle

plötzliche Geburt oder Komplikation in der Schwangerschaft

akute und anhaltende Schmerzen

