Mit den Preisen für Gas und Öl steigt die Nachfrage nach Brennholz. Wie sich das auf den Holzmarkt auswirkt und wo sich Menschen im Westallgäu Holz holen.

05.11.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Das Knistern, der Duft, das lustige Züngeln der Flammen: Eine Feuerstelle vermittelt Wärme und Gemütlichkeit. Dass zur Zeit in vielen Öfen wieder Feuer brennt, die vielleicht einige Jahre kaum Verwendung fanden, liegt indes weniger an der Gemütlichkeit als an den Energiepreisen. Die Teuerung von Öl und Gas macht heimisches Brennholz zum begehrten Gut. Ein Grund, sich den heimischen Markt anzusehen.

