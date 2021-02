Wer hilft bei Corona-Tests in Westallgäuer Pflegeheimen?

Das Landratsamt wirbt für regelmäßige Testungen vor Ort. Solche kann das Rote Kreuz mit seinen geschulten Ehrenamtlichen derzeit aber nicht leisten.

14.01.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Über 200 Frauen und Männer hat der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Lindau und in Heimenkirch auf Corona getestet. Damit sollten sie vor einem Besuch von Angehörigen in Senioren- oder Pflegeheimen möglichst große Sicherheit erhalten. Bei dieser Testaktion erklärte BRK-Kreisgeschäftsführer Roman Gaißer: „Wir stehen jetzt als schnelle Eingreifgruppe bereit.“ Konkret zum Einsatz sind die 50 eigens für den Schnelltest geschulten Ehrenamtlichen des BRK bislang aber nicht gekommen. Ein solcher sei bei „Hotspots“ möglich, sagt Kreisgeschäftsführer Gaißer auf Anfrage unserer Redaktion. Als „planerisch schwierig“ bezeichnet er jedoch einen regelmäßigen Einsatz in Seniorenheimen.