Werden Weihnachtsbäume 2022 teurer? Das sagen Anbauer und Verkäufer im Westallgäu

Bis der Christbaumverkauf beginnt, vergeht noch etwas Zeit. Doch schon steht die Frage im Raum: Wie teuer ist ein Weihnachtsbaum 2022? Antworten aus dem Allgäu.

31.10.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Noch ist es ruhig um den Hof von Norbert Eckart. Dort wachsen auf einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern Nadelbäume, die in knapp zwei Monaten an den Weihnachtstagen Feststimmung in viele Wohnzimmer zaubern sollen. Am Nikolaustag beginnt der 44-Jährige mit dem Verkauf auf seinem Anwesen in Kinbach bei Niederstaufen, doch wer sich sein Exemplar schon jetzt aussuchen möchte, kann die letzten warmen Tage des Jahres dafür nutzen „Manche Kunden kommen schon Ende August, um sich ihren Baum zu reservieren“, berichtet Eckart: Wer seinen Wunschbaum auf der Plantage gefunden und mit einem Zettel markiert hat, könne diesen in den Tagen vor Heiligabend fertig in ein Netz verpackt abholen.

