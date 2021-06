Westallgäuer erzählt: So ticken die Schweden

Ulrich Zirn über eine kleine Warnung für Touristen in Schweden, das Du - und warum er das Land in der Digitalisierung deutlich weiter sieht als Deutschland.

Es sind nicht viele Menschen aus Schweden, die im Landkreis Lindau leben – 16, um genau zu sein. Und Ulrich Zirn, der uns das skandinavische Land vorstellt, ist als gebürtiger Deutscher nicht einmal einer von ihnen. Trotzdem: Er weiß, wie Schweden tickt. Und vor allem, welche Unterschiede es zu Deutschland und seinen Menschen gibt. Denn 17 Jahre lebte Zirn nahe der schwedischen Großstadt Göteborg an der Westküste.

Der Liebe wegen, für ein Studium der Zahnmedizin und um sich weiterzuentwickeln, verschlug es ihn nach Skandinavien. Nach einigen Jahren als Zahnarzt ergab sich für den 43-Jährigen die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten. Es zog ihn zurück ins Westallgäu. Seit 2019 wohnt und arbeitet er in Weiler.

Ist Schweden ein Fußballland?

Ja, schon. Die Schweden sind aber generell sehr sportbegeistert, Eishockey beispielsweise ist auch sehr beliebt. Die Menschen reisen außerdem gerne ins Ausland zu großen Sportturnieren wie der EM.

Schweden liebt seine Traditionen - und das Du

Nennen Sie drei typisch schwedische Eigenheiten.

Die Schweden sind sehr weltoffen. Gleichzeitig sind sie stolz auf ihre Traditionen wie das Mittsommerfest, das diese Woche zur Sommersonnenwende stattfindet. Die Menschen in Schweden sind außerdem locker drauf. Fast jeder ist dort per Du. Obwohl es das Sie in der schwedischen Sprache gibt, wird es ganz selten verwendet. Wenn, dann eher bei älteren Menschen.

Welche Stadt/Region in Schweden sollte man unbedingt mal gesehen haben?

Es gibt an der schwedischen Ost- und Westküste die sogenannten Schären. Kleine Inseln, auf denen vereinzelt Hütten stehen, in die sich die Schweden gerne im Urlaub zurückziehen. Die sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und natürlich die Hauptstadt Stockholm. Sie vereint die Idylle Schwedens mit einem der wenigen historischen Stadtkerne im Land.

Was ist das Highlight der schwedischen Küche?

Die Küche ist relativ einfach und nicht so vielfältig. Aber speziell an Mittsommer essen die Menschen gerne Fischhäppchen und Meeresfrüchte, die sind in Schweden natürlich besonders frisch.

Was sollten die Deutschen unbedingt über Schweden wissen?

Es ist nicht leicht, als Tourist in Schweden außerhalb größerer Städte – vor allem spontan – eine Unterkunft zu finden. Hotels und Ähnliches gibt es nicht allzu viele und die, die es gibt, sind relativ teuer. Man muss sich da eher auf Campingplätze beschränken.

Digitalisierung in Schweden weiter als in Deutschland

Was ist in Schweden besser oder schöner als in Deutschland?

Der Fortschritt, speziell die Digitalisierung. Beispielsweise konnte ich in Schweden überall mit Karte zahlen, sogar auf dem Flohmarkt. Dank einer Sozialversicherungsnummer können die Schweden außerdem Dinge erledigen, ohne einen Namen anzugeben oder den Ausweis mitzunehmen.

Warum leben Sie dennoch in Deutschland?

Ich finde das Allgäu noch schöner als Schweden. Mir sind die Berge wichtiger als das Meer. Mich hat es damals einfach wieder in die Heimat gezogen.

Wem drücken Sie bei der EM die Daumen? Schweden oder Deutschland?

Grundsätzlich drücke ich natürlich Deutschland die Daumen. Ich gucke zwar schon drauf, wie Schweden spielt, die deutsche Mannschaft ist mir aber einfach wichtiger.