Westallgäuer Firmen bekommen weniger Bewerbungen

Corona wirbelt den Ausbildungsmarkt weiter durcheinander. Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend nach Bewerbern. Welcher positive Trend sich abzeichnet.

13.07.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Die Corona-Krise wird den Fachkräftemangel in der Region weiter verschärfen. Davon ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) überzeugt. Denn auch zum Ende des zweiten Corona-Schuljahres zeichne sich ab, dass viele Schulabgänger erst verspätet in das Berufsleben starten oder sich gegen eine duale Ausbildung entscheiden. „Die Verunsicherung der jungen Menschen ist groß“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Marc Lucassen. Der Ausbildungsmarkt komme dadurch verspätet in Schwung. Das bestätigen auch Westallgäuer Betriebe.