Westallgäuer Musikschulen freuen sich auf „ein bisschen Normalität“

Ab 1. März ist wieder Einzelunterricht erlaubt. Dafür müssen die Schulleiter manches umorganisieren. Sie begrüßen den „kleinen Schritt“, wissen aber, dass noch Wesentliches fehlt zum erfüllenden Musizieren.

26.02.2021 | Stand: 07:15 Uhr

Es geht wieder los. Ab 1. März können Lehrerinnen und Lehrer an den Musikschulen gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern musizieren – allerdings nur im Einzelunterricht. Alle freuen sich auf den Start, sagen Martin Ess von der Sing- und Musikschule Westallgäu und Artur Tronsberg von der Musikschule Lindenberg. Die Situation verlangt ihnen aber auch einiges an Flexibilität ab. Und weiterhin Geduld. Denn auf das Musizieren in Gruppen, Auftritte, Vorspiele und Wettbewerbe müssen sie weiterhin verzichten.