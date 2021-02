Ob nach Scheidegg, nach Lindenberg oder ins Eistobel: Das schöne Wetter zieht die Leute nach draußen. Das führt in manchen Gemeinden zu Problemen.

12.01.2021 | Stand: 06:06 Uhr

Sonntag, 14 Uhr. Schlittschuhläufer und Spaziergänger wuseln auf dem zugefrorenen Waldsee in Lindenberg. Ein paar Kilometer weiter in Scheidegg sind auch die Rodelhänge gefüllt – aber die Leute verteilen sich dort recht gut. Auf der Straße in Richtung Skywalk bilden parkende Autos eine lange Schlange. Langläufer, Spaziergänger und Schneeschuhwanderer starten von hier aus ihre Tour. Das schöne Wetter hat die Leute am letzten Ferienwochenende nochmals scharenweise ins Freie getrieben.