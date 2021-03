„Und auf einmal sind wir deutsch geworden“: Westallgäuer Urgesteine erzählen von ihrem „Migrationshintergrund“

Zwei Westallgäuer Urgesteine erzählen von ihrem „Migrationshintergrund“ – ihre Väter stammen aus Langen. Engelbert Pfanner und Josef Fäßler wissen, was Grenzen überwindet: das Schmuggeln, die Liebe und die Musik

„Ich habe einen Migrationshintergrund“, sagt Engelbert Pfanner, ehemaliger Gemeinderat in Weiler. Das Gleiche gilt für Josef Fäßler, der Vorsitzender beim Musikverein Scheffau war. Beide Westallgäuer Urgesteine wurden als Österreicher geboren. Ihre Familien stammen aus der Gemeinde Langen, und irgendwann hat es sie ins Westallgäu verschlagen. Was die Männer, zwischen denen 15 Jahre Altersunterschied liegen, außerdem verbindet: Sie haben in gleich zwei Kapellen musiziert, in Scheffau und in Thal. Die deutsch-österreichische Grenze, die mal offen, mal zu und dazwischen mit mehr oder weniger Mühe zu passieren war, hat ihnen aufregende, eigenartige und zuweilen ärgerliche Erlebnisse beschert.