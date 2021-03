Westallgäuer Wirte fordern Öffnungsperspektive von der Politik

Mit gedeckten Tischen machen Westallgäuer Wirte auf ihre Nöte während Coronaaufmerksam. "Mir sind die Tränen in die Augen geschossen", sagt ein Wirt.

01.03.2021 | Stand: 15:23 Uhr

„Mir sind beim Tischdecken die Tränen in die Augen geschossen“, gesteht Josef Martinez. Seit fast 40 Jahren ist er Gastwirt mit Leib und Seele – aber eine solche Durststrecke wie den aktuellen Lockdown hatte er bislang noch nicht erlebt. Der Gastwirt aus Lindenberg hat sich mit seinem „Löwen“ gestern an einer bayernweiten Protest-Aktion der Branche beteiligt. Mit gedeckten Tischen oder gemachten Betten vor ihren Betrieben haben Gastronomen und Hoteliers im ganzen Freistaat ihre Nöte aufmerksam gemacht. Sie fordern von der Politik vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch eine „Öffnungsperspektive mit Sicherheit und Lebensfreude“, wie sie es auf ihren Protestplakaten formulierten. Ein zweites Jahr ohne Ostergeschäft wäre fatal, verdeutlicht auch Wirtesprecher Ludwig Gehring vom „Bayerischen Hof“ in Lindenberg. Insgesamt ein gutes Dutzend Gaststätten und Hotels sind im Landkreis Lindau dem Aufruf des Hotel- und Gaststättenverbandes gefolgt. Darunter auch das Hotel Waldsee in Lindenberg, der Lindenberger Hof, das Gasthaus zum Hirschen in Scheidegg und das Hotel Post in Weiler.

Stiller Protest: Westallgäuer Wirte machen auf ihre Not aufmerksam