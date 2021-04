Westallgäuerin Sophia Wiedenroth gewinnt Weltcup-Rennen in Monaco

Sofia Wiedenroth aus Niederstaufen hat für ihr neues Team die ersten beiden Weltcup-Rennen gewonnen. Sie ließ sogar die amtierende Weltmeisterin hinter sich.

In Sekundenschnelle hat Sofia Wiedenroth eine große Flasche Blubberwasser geleert. Oder besser gesagt: verspritzt. Und das gleich zweimal. Die Profi-Mountainbikerin aus Niederstaufen hat beim Saisonauftakt des E-Bike-Enduro-Weltcups beide Rennen gewonnen und sich so das Trikot der Gesamtführenden gesichert. „Ich bin mega-zufrieden“, sagt die 26-Jährige. Zumal es zugleich die ersten beiden Rennen für ihr neues Team Specialized Enduro waren.

Teamwork makes the dreamwork! 🔥 Couldn’t have asked for a better start into the season with a Worldcup win! Thanks Specialized Enduro Team 🙏 Specialized MTB Gepostet von Sofia Wiedenroth am Samstag, 24. April 2021

Der Weltcup-Auftakt wurde als Doppel-Veranstaltung in Monaco ausgetragen. Am Samstag und am Sonntag fand jeweils ein Rennen statt. „Es ist für mich perfekt gelaufen“, erzählt Wiedenroth am Telefon. Die mehrfache Deutsche Meisterin hält sich immer noch in Frankreich auf. Eine aufwendige Videoproduktion in den Hochalpen steht noch an, zudem noch ein kleineres Rennen, zu dem aber die europäische Fahrerelite erwartet wird.

Weltcup in Monaco: So bereitete sich Wiedenroth vor

Zu diesem illusteren Kreis darf sich auch Wiedenroth nach ihrem Raketenstart in die Saison zählen. Und der kam sehr unerwartet für sie, zumal sie krankheitsbedingt eine eher holprige Vorbereitung hatte. Doch als es ernst wurde, war sie da – auch dank der tollen Unterstützung durch ihr neues Team. „Wir haben intensiv trainiert, Rennsituationen simuliert und so einige Sachen am Bike verbessert“, berichtet die 26-Jährige.

Die Strecke in Monaco war sehr technisch. „Die Abfahrt war frisch angelegt und hatte noch keine wirklichen Kurven“, sagt Wiedenroth. Sie kam damit sehr gut klar, gewann nach sechs Runden mit mehr als fünf Minuten Vorsprung (52:27) und ließ unter anderem die amtierende Weltmeisterin Melanie Pugin aus Frankreich hinter sich.

Wiedenroth fährt als Erste ins Ziel - und lässt die amtierende Weltmeisterin hinter sich

Am zweiten Renntag gewann sie sogar die Quali und durfte vom ersten Startplatz aus ins Rennen. „Das ist extrem wichtig, weil wir gemeinsam mit den Männern starten“, sagt sie. Sie hat allerdings Erfahrung mit Massenstarts und Cross-Country – und münzte diese direkt um. Im Wissen, dass die Konkurrenz bergab stark ist, fuhr die in Lindau wohnhafte Niederstaufenerin gleich einen Vorsprung heraus – und mit 75 Sekunden vor Pugin als Erste ins Ziel (Gesamtzeit: 52:49).

Der nächste Weltcup-Doppelpack findet Anfang Juni im italienischen Bologna statt.