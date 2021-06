Bianca Fäßler aus Scheidegg hat bei der Sendung „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ mitgemacht. Sie verrät, wie die Dreharbeiten in Köln abliefen.

03.06.2021 | Stand: 12:30 Uhr

So richtig wusste Bianca Fäßler nicht, was auf sie zukommt, als sie in den Zug nach Köln stieg. Die 24-Jährige fuhr zu einem Blind-Date. Und damit nicht genug: Sie traf ihren potenziellen Traummann vor laufender Kamera als Kandidatin der Fernsehsendung „First Dates – Ein Tisch für Zwei“.