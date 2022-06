Blick in die Wälder im Westallgäu: Von Klimawandel, CO2 und Sturmschäden

In einem nachhaltig bewirtschafteten Wald halten sich CO2-Speicherung und CO2-Freisetzung die Waage. Doch der Klimawandel bedroht diesen Kreislauf.

29.06.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Kohlendioxid (CO2) gilt als wichtigstes Treibhausgas und spielt beim Klimawandel eine entscheidende Rolle. Es ist eigentlich ein natürlicher Bestandteil der Luft, der sowohl bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen als auch bei der Zellatmung der Lebewesen freigesetzt wird. Vor allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle kommt es seit einigen Jahrzehnten zu einer starken zusätzlichen CO2-Freisetzung, die wesentlich zur Klimaerwärmung beiträgt. Intakte Wälder können dieser Entwicklung entgegensteuern: Bäume sind in der Lage, CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen und in ihrer Biomasse zu binden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Verrottet ein Baum, wird das beim Wachstum aufgenommene CO2 wieder freigesetzt. Auf Dauer hält sich die CO2-Speicherung und CO2-Freisetzung in einem Wald deshalb die Waage. In einem nachhaltig bewirtschafteten Wald ersetzt die Holznutzung die natürliche Zersetzung. Davon profitiert der Klimaschutz: Wird Holz zum Bauen verwendet, verlängert sich die Speicherwirkung über die Lebensdauer der Bäume hinaus. Mit der Klimaerwärmung kommen allerdings nicht alle Baumarten gleich gut zurecht.

Klimawandel macht den Fichten im Westallgäu zu schaffen

In unseren Wäldern kämpft vor allem die Fichte mit dem Klimastress. Hitze, Trockenheit und extreme Wetterlagen schwächen den von Natur aus ans kältere Gebirgsklima angepassten Nadelbaum und machen ihn anfälliger für den Borkenkäfer. Fichten, die vom Buchdrucker, einer Borkenkäferart, befallen sind, müssen möglichst schnell entfernt werden. Die Weibchen legen ihre Eier unter die Rinde. Daraus schlüpfen Larven, die sich labyrinthartig durch die Rinde fressen und so den Baum bei Massenbefall zum Absterben bringen. Ein großer Teil des Fichtenholzeinschlags fällt mittlerweile als Käfer-, Sturm- oder Schneebruchholz an.

Ein kleines Weißtannen-Pflänzchen steht am Waldboden. Bild: Thomas Gretler

Lesen Sie dazu auch: Försterin warnt: Die Allgäuer Bergwälder sind in Gefahr

Lesen Sie auch

Immenstadt geht voran Wie sieht der Bergwald der Zukunft aus?

In vielen Forstrevieren findet deshalb seit einigen Jahren ein Umbau hin zu einem artenreicheren, besser an den Klimawandel angepassten Mischwald mit höherem Laubholzanteil statt. Die Fichte wird zum Teil durch die widerstandsfähigere Weißtanne ersetzt.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.