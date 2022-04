Wo liegt eigentlich das Westallgäu? Wir stellen die Region vor

Das Westallgäu ist weniger bekannt als das Oberallgäu oder Ostallgäu, hat aber viele Freizeitaktivitäten zu bieten. Wir stellen die Region vor dem Bodensee vor.

28.04.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Das Allgäu ist eine beliebte Ferien- und Freizeitregion, die sich grob in vier Teile teilt: das Ober- und Unterallgäu sowie das Ost- und Westallgäu. Letztere Region wollen wir in diesem Artikel vorstellen und dabei unter anderem folgende Fragen beantworten:

Was gehört zum Westallgäu?

Wo liegt das Westallgäu?

Welcher Teil des Allgäus Baden-Württemberg

Unter dem Westallgäu versteht man den bayerischen Landkreis Lindau, der zum Regierungsbezirk Schwaben gehört, sowie Teile des Landkreises Ravensburg, der in Baden-Württemberg liegt. Vor allem die Städte Isny, Wangen, Kisslegg und Leutkirch werden noch zum Westallgäu gezählt, liegen aber in Baden-Württemberg. Bekannte bayerische Städte beziehungsweise Gemeinden im Westallgäu sind Lindenberg, Weiler-Simmerberg, Scheidegg und Lindau, wobei letztere Stadt von vielen auch schon nicht mehr Teil des Westallgäus angesehen wird.

Das Westallgäu grenzt im Osten an den Landkreis Oberallgäu, im Westen an Baden-Württemberg und im Süden an das österreichische Bundesland Vorarlberg. Der baden-württembergische Teil grenzt im Norden teilweise an das Unterallgäu.

Wie viele Einwohner hat der Landkreis Lindau?

Betrachtet man nur den bayerischen Teil des Westallgäus, den Landkreis Lindau, hat das Westallgäu 82.085 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: Dezember 2020).

Was gehört zum Landkreis Lindau?

Im Landkreis Lindau liegen folgende Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (VG)

Lindau

Lindenberg

Weiler-Simmerberg

Heimenkirch

Scheidegg

VG Argental ( Gestratz, Grünenbach, Maierhöfen

VG Sigmarszell (Hergensweiler, Sigmarszell, Weißensberg)

VG Stiefenhofen (Stiefenhofen und Oberreute

Wer ist Landrat im Landkreis Lindau?

Der Landrat im Landkreis Lindau ist Elmar Stegmann (CSU). Er ist seit 1. Mai 2008 im Amt.

Was kann man im Westallgäu unternehmen?

Das Westallgäu ist weniger bekannt als das Ober- und Ostallgäu, aber auch hier gibt es viele Freizeitangebote, darunter beispielsweise:

Bilderstrecke

Die schönsten Klammen, Schluchten und Tobel im Allgäu

1 von 7 Die Starzlachklamm bei Sonthofen. Bild: Benedikt Siegert Die Starzlachklamm bei Sonthofen. Bild: Benedikt Siegert 2 von 7 Die Hausbachklamm bei Weiler-Simmerberg. Bild: Thomas Gretler Die Hausbachklamm bei Weiler-Simmerberg. Bild: Thomas Gretler 3 von 7 Die Breitachklamm bei Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert Die Breitachklamm bei Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert 4 von 7 Der Eistobel bei Maierhöfen. Bild: Olaf Winkler Der Eistobel bei Maierhöfen. Bild: Olaf Winkler 5 von 7 Das Kalbsangsttobel bei Kempten. Bild: Matthias Becker Das Kalbsangsttobel bei Kempten. Bild: Matthias Becker 6 von 7 Die Reichenbachklamm bei Pfronten. Bild: Michael Munkler Die Reichenbachklamm bei Pfronten. Bild: Michael Munkler 7 von 7 Die Scheidegger Wasserfälle sind als eines der 100 schönsten Geotope Bayerns ausgezeichnet. Bild: Manfred Sendlinger Die Scheidegger Wasserfälle sind als eines der 100 schönsten Geotope Bayerns ausgezeichnet. Bild: Manfred Sendlinger 1 von 7 Die Starzlachklamm bei Sonthofen. Bild: Benedikt Siegert Die Starzlachklamm bei Sonthofen. Bild: Benedikt Siegert

Im Westallgäu finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt, die auch Touristen anlocken, darunter beispielsweise der Huttag in Lindenberg, der Dreiländermarathon und das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg.

Das Westallgäu ist außerdem ein beliebter Wirtschaftsstandort. Zu den bekannten dort ansässigen Unternehmen zählen beispielsweise:

Hochland

Liebherr

Demmel

Pfaff Werkzeug- und Formenbau

Rose Plastic

