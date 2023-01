Westallgäuer Hallencup beim FC Lindenberg: Wann er stattfindet, wer dabei ist

Zehn Mannschaften spielen am Samstag in Lindenberg um die begehrte Trophäe. Wer Titelverteidiger ist, welche Teams auflaufen.

05.01.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Der Westallgäuer Hallencup kehrt endlich wieder zurück, nachdem es ihn letztmals 2020 vor der Corona-Pandemie gegeben hatte: Am Samstag lädt der FC Lindenberg die Mannschaften aus dem Umkreis zum fußballerischen Jahresauftakt ein. Angemeldet sind zehn Teams, die in zwei Fünfergruppen aufgeteilt sind – und mit den Gruppenspielen geht es um 17 Uhr los. Ab 20 Uhr spielen jeweils die beiden besten Truppen im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel, das dann um 21 Uhr geplant ist. Zudem gibt es noch Begegnungen um die hinteren Ränge.

Titelverteidiger Röthenbach: ,,Der Ehrgeiz ist schon da"

Titelverteidiger des Hallencups ist der TSV Röthenbach, der bei der letzten Auflage die Reserve des FV Rot-Weiß Weiler im Finale besiegt hatte. Und der A-Ligist würde den begehrten Pokal liebend gerne wieder mit nach Hause nehmen. „Der Ehrgeiz ist schon da“, berichtet Spieler Christian Haas, der das Format in der Dreifachturnhalle gerne mag. „Wir haben aber definitiv nicht alle Stammspieler an Bord.“ Manche seien im Urlaub, andere verletzt. Trotzdem stellen die Röthenbacher, die sich auch in der Winterpause zum zwanglosen Hallentraining getroffen haben, zwei Mannschaften.

Die erste TSV-Garde hat es in der Gruppe A mit dem Ligakonkurrenten FC Scheidegg und SV Deuchelried sowie mit den B-Ligisten TSV Wohmbrechts und FC Lindenberg II zu tun – und geht als Hallencup-Träger und bestplatziertes Team im Ligaalltag (Fünfter in der A3) als Favorit auf den Gruppensieg ins Rennen.

Motiviert sind auch die Gastgeber des FC Lindenberg, die wie die Röthenbacher in der eigentlich fußballfreien Zeit nicht ganz ohne ihren geliebten Sport ausgekommen sind. „Wir trainieren einmal pro Woche auf freiwilliger Basis“, sagt Trainer Daniel Feistle, „die Jungs haben Lust zu kicken.“ Auch der FCL tritt nicht ganz in Bestbesetzung an, kann laut Feistle aber dennoch zwei gute Mannschaften in den Wettbewerb schicken. Seine erste Garde, die in der Kreisliga A3 an Position acht überwintert, steht in Gruppe B dem Ligakonkurrenten Rot-Weiß Weiler II (Sieger 2019) gegenüber, Gegner sind auch die SpVgg Lindau (A2), der TSV Opfenbach (B5) und der TSV Röthenbach II (B6).

Hallencup war früher deutlich größer

Das Teilnehmerfeld war relativ schnell voll gewesen, früher sei das Turnier aber weitaus größer gewesen, wie der Lindenberger Trainer weiß. Teilweise seien alle Mannschaften aus dem Westallgäu mit von der Partie gewesen. Dass das Interesse heutzutage nicht mehr ganz so groß ist, müsse man hinnehmen. Trotzdem gibt sich Daniel Feistle ehrgeizig: „Natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen.“ Viel wichtiger als der sportliche Erfolg ist dem Trainer aber, dass sich in den Duellen niemand verletzt und dass seine Spieler Spaß dabei haben.

Gespielt wird mit jeweils vier Feldspielern und einem Torwart, wobei auf dem Bogen maximal zwölf Akteure stehen dürfen. Jedes Duell, bei denen in der Gruppenphase in gewohnter Weise drei Punkte für den Sieg ausgeschüttet werden, dauert nur acht Minuten – und das ohne Seitenwechsel. In den K.O.- beziehungsweise Platzierungs-Spielen gibt es nach einem Unentschieden sofort Neunmeterschießen mit maximal drei Schützen pro Team.

Turnierdaten auf einen Blick:

Gruppe A

TSV Röthenbach, TSV Wohmbrechts, FC Scheidegg, FC Lindenberg II, SV Deuchelried

(Spiele zwischen 17 und 20 Uhr*)

Gruppe B

SpVgg Lindau, FV Rot-Weiß Weiler II, TSV Opfenbach, TSV Röthenbach II, FC Lindenberg II

(Spiele zwischen 17 und 20 Uhr*)

*Gespielt werden immer abwechselnd zwei Spiele je Gruppe.

Platzierungsspiele

20:10 Uhr: Halbfinale 1

20:18 Uhr: Halbfinale 2

20:27 Uhr: Spiel um Platz 9

20:35 Uhr: Spiel um Platz 7

20:44 Uhr: Spiel um Platz 5

20:52 Uhr: Spiel um Platz 3

21:01 Uhr: Finale