Lindenberger Teams starten in die Saison: Was die Ziele sind

Der TSZ will in der neuen Saison vorne mitmischen. Die Männer müssen sich aber in der Abwehr verbessern. Wo es bei den Frauen noch Steigerungspotenzial gibt.

29.09.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Hoch hinaus gehen soll es für die Handballer der HSG Oberstaufen/Lindenberg in der neuen Saison. Trainerin Stella Zuber hat Platz 1 oder Platz 2 als Ziel ausgegeben. Vor allem die Offensive sieht sie als Schlüssel dazu: „Wir haben gute Spieler, die besonders intensiv in die Lücken gehen und die Tore machen“, sagt die 31-Jährige vor dem Auftaktspiel an diesem Samstag zuhause gegen Liganeuling TV Langenargen (17 Uhr, Dreifachturnhalle Lindenberg).

