Westallgäuer Hilfsaktion bringt 10.000 Euro für die Opfer des Erdbebens

Initiative der Türkisch-Islamischen Gemeinde Lindenberg war ein großer Erfolg - und das nicht nur wegen des gesammelten Gelds für die Opfer.

15.02.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen im Westallgäu ist die Türkisch-Islamische Gemeinde Lindenberg. Neben einer großen Menge an Hilfsgütern hat eine Spendenaktion der Moschee einen Gelderlös von 10.860 Euro erbracht. Darüber informiert der Lindenberger Gastronom Bülent Aydin, der die Spendenaktion mit koordiniert hat.

Zeitungsartikel hat große Wirkung entfacht

Nach dem verheerenden Erdbeben vor gut einer Woche in der Südosttürkei und Nordsyrien hatten türkischstämmige Menschen aus dem Westallgäu verschiedene Initiativen gestartet. Sie sammelten unter anderem Kleidung und andere Hilfsgüter, die über größere Organisationen in die Türkei gebracht wurden. Sachspenden konnten hilfsbereite Westallgäuer beispielsweise im Friseurladen von Muhammed Alkin in Lindenberg abgeben. Die Moscheegemeinde erhielt innerhalb weniger Tage so viele Hilfsgüter für die Erdbebenopfer, dass sie die Sammelaktion irgendwann stoppen musste.

Ein Artikel in der Heimatzeitung über die Hilfsinitiativen hat laut Bülent Aydin große Wirkung entfaltet. Aydin war hier als Kontaktmann für hilfsbereite Menschen im Westallgäu genannt. „Ich habe über 100 Anrufe erhalten“, sagt er. Nachdem keine Decken, Schuhe und Jacken mehr entgegengenommen werden konnten, ließen sich viele Anruferinnen und Anrufer dazu animieren, die Lindenberger Moscheegemeinde bei ihrer Spendenaktion zu unterstützen. Am Freitag bereiteten dort gut zehn Frauen die türkischen Spezialitäten Lahmacun und Pide zu, um sie zugunsten der Erdbebenopfer zu verkaufen.

Lesen Sie auch: Wie groß die Anteilnahme im Allgäu nach dem Erdbeben ist

„Es sind viele Menschen zur Moschee gekommen, die noch nie hier waren“, erzählt Bülent Aydin. Er hat beispielsweise Trainer und Fußballspieler vom FC Lindenberg getroffen. „Viele Leute haben nicht nur Spenden abgegeben, sondern sind ein wenig geblieben, um zu essen und sich zu unterhalten.“ Besonders gerührt habe ihn eine Frau, die trotz Krankheit zu Fuß durch Lindenberg zur Moschee gegangen ist, um die Hilfsaktion mit ihrer Spende zu unterstützen. „Es ist toll, wie die Menschen zusammenhalten.“

Was mit dem Spendengeld passiert

Die 10.860 Euro, die über Speisenverkauf und Spendensammlung bei der Moschee zusammengekommen sind, gehen laut Bülent Aydin über die Türkisch-Islamische Union Ditib an die Katastrophenhilfe in der Türkei. „Die Ditib-Moscheen in Deutschland haben mit ihren Aktionen am Freitag insgesamt 20 Millionen Euro gesammelt.“