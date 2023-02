Westallgäuer Joe Peinze erhält Silberdistel der Allgäuer Zeitung

Die Allgäuer Zeitung ehrt Joe Peinze mit der Silberdistel für sein beeindruckendes Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Was der 77-Jährige alles erreicht hat.

Joe Peinze hilft Menschen, in Deutschland anzukommen. Viele der Männer, Frauen und Familien, die als Geflüchtete in Lindenberg oder Scheidegg gelandet sind, kennen den 77-jährigen Lindenberger, der vor knapp zehn Jahren mit anderen den Verein „Freunde statt Fremde“ gegründet hat. Für seinen unermüdlichen Einsatz als Helfer, Berater, Behördenbegleiter, Fahrer und Erklärer hat die Heimatzeitung Joe Peinze jetzt mit der Auszeichnung „Silberdistel“ geehrt.

„Wir überlegen uns gut, an wen wir die Silberdistel vergeben“, erklärte Markus Raffler, stellvertretender Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung bei der Ehrung Peinzes in Lindenberg. „Wir drücken damit unsere Anerkennung für Menschen aus, die in besonderer Weise etwas für die Allgemeinheit leisten, aber nicht im Rampenlicht stehen“, sagte er, als er die von einem Augsburger Silberschmied geschaffene Silberdistel an Joe Peinze überreichte.

Die robuste, feingliedrige Bergpflanze sei nicht nur als Sinnbild gewählt worden, weil sie für die Region steht, sondern weil sie neben der optischen Schönheit auch Dornen aufweise, erläuterte Raffler. „Wer sich für andere Menschen einsetzt, braucht Ausdauer – und auch Wehrhaftigkeit“, erklärte Raffler und bescheinigte dem Geehrten beide Eigenschaften.

Im ganzen Landkreis Lindau durch Flüchtlingsarbeit bekannt

Im ganzen Landkreis ist Joe Peinze durch die Flüchtlingsarbeit bekannt. Bei dieser Arbeit hat er die verschiedensten Fluchtgeschichten gehört, von schweren Schicksalen erfahren und von Problemen, die sich nicht immer lösen, aber in den meisten Fällen zumindest lindern lassen. „Sie zeigen, dass man etwas erreichen kann“, sagte Raffler beeindruckt, als Peinze ihm schilderte, dass sich der Verein „Freunde statt Fremde“ aktuell um etwa 260 Menschen kümmert.

Eine große Erleichterung stellen laut Joe Peinze drei hauptamtlich Beschäftigte des Landratsamts dar, die den Flüchtlingshelfern zur Seite stehen. Auch die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, die der Landkreis Lindau praktiziert, erleichtere die Integrationsarbeit enorm.

„Mir ist das einfach so zugeflogen“, sagte Joe Peinze über die Anfänge seines Engagements für Geflüchtete. „Und wenn ich an etwas dran bin, bleibe ich dabei.“ Die Flüchtlingsarbeit aufzugeben, kann sich der 77-Jährige nicht vorstellen – „auch wenn es manchmal schon viel wird, und der Kreis der Helferinnen und Helfer schrumpft“. Ein knappes Dutzend Frauen und Männer seien derzeit ständig im Verein aktiv, etwa gleichviele bringen sich punktuell ein. Zu den ausdauernden Unterstützerinnen gehört Peinzes Ehefrau Lydia Nitsche, die ihn bei seinen Aufgaben unterstützt und sich zudem als Kassierin bei „Freunde statt Fremde“ einbringt.

