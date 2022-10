Am Freitag öffnet die 56. Westallgäuer Kunstausstellung. Für sie trägt seit 30 Jahren Helmut Caprano die Verantwortung. Was er sich für die Zukunft vorstellt.

24.10.2022 | Stand: 20:00 Uhr

So sicher der Herbst die Blätter färbt, so gewiss rückt er alljährlich in Lindenberg die Kunst in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Seit gut einem halben Jahrhundert ist dies Freundinnen und Freunden der Kunst zu verdanken, die sich mit Leidenschaft und großem zeitlichem Aufwand für die Westallgäuer Kunstausstellung engagieren. Wenn am Freitag deren 56. Ausgabe im Löwensaal die Türen öffnet, kann Helmut Caprano ein Jubiläum feiern. Er leitet die Schau seit 30 Jahren.

