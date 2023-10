Westallgäuer Kunstausstellung: Wie Künstler auf Tiere blicken

Bei der Westallgäuer Kunstausstellung finden sich viele Motive aus der Natur. Manche vermitteln Stimmungen, andere Ironie. Mónica Tauber Laos erhält den Kunstpreis.

21.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Wie der Herbst alljährlich Farben in die Welt zaubert, so bringt die Westallgäuer Kunstausstellung eine bunte Vielfalt in den Lindenberger Löwensaal. Knapp 70 Künstlerinnen und Künstler aus der Region präsentieren dort bis zum 5. November Bilder, Plastiken und Skulpturen. Viele finden ihre Motive in der Natur. So auch Mónica Tauber Laos, die für zwei Werke den mit 1250 Euro dotierten Westallgäuer Kunstpreis erhielt.

