Westallgäuer Landwire wollen Treibstoff aus Gülle und Mist herstellen

Es klingt noch nach Zukunftsmusik. Doch bereits im kommenden Jahr soll Gülle und Mist heimischer Landwirte für die Herstellung von Treibstoff genutzt werden. Entsprechende Pläne verfolgt nach eigenen Angaben die REG (Regionale Energie Gewinnung) GmbH. Über die Pläne informiert das neu gegründete Unternehmen in einer Reihe Veranstaltungen. Zwei sind in dieser Woche im Westallgäu geplant.

Die Landwirtschaft steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Bodennahe Gülleausbringung, Steigende Energie- und Düngermittelpreise und klimaneutrale Milcherzeugung sind nur einige Schlagworte. Vor diesem Hintergrund hat sich im Gebiet des Maschinenrings Allgäu-Bodensee eine Gruppe von Landwirten zusammengefunden und sich damit beschäftigt, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können. Aus diesen Überlegungen sei die REG entstanden, teilt das Unternehmen mit. Geschäftsführer ist Anton Eller aus Oberreute.

Treibstoff aus Gülle und Mist: Biogastechnik soll genutzt werden

REG will aus regionalen Reststoffen, vor allem Gülle und Mist, Energie und in der Folge Treibstoff gewinnen. Dazu nutzen will das Unternehmen Biogastechnik. Das dabei gewonnene Biomethan soll nicht nur in Strom und Wärme umgewandelt sondern auch verflüssigt werden. Es wird dann in Form von Bio-LNG an Tankstellen abgegeben. Als „Nebenprodukt“ fällt laut REG flüssiges CO² an. Das wird in der Industrie zum Beispiel für die Herstellung von synthetischem Treibstoff benötigt.

Die Beteiligten sprechen von einer Chance für die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region. „Das energetische Potential im Rohstoff Gülle und Mist ist noch nahezu ungenutzt“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch das Umweltbundesamt sieht in der Nutzung von Gülle und Mist für die Gewinnung von Treibstoff erhebliche Chancen.

Energie für Vier-Personenhaushalt mit zwei Milchkühen

Die energetische Bedeutung des Themas zeigen Zahlen der REG. Demnach kann der Jahresstromverbrauch eines Vier-Personenhaushaltes gedeckt werden, wenn die Gülle von zwei Milchkühen in einer Biogasanlage verwertet wird.

Aktuell plant REG nach eigenen Angaben drei Standorte: Isny, Ochsenhausen und Hawangen. Ziel sei die Inbetriebnahme bis Ende des nächsten Jahres. Landwirtschaftliche Betriebe können einen Liefervertrag mit der REG GmbH abschließen. Die frische Gülle, Mist oder überschüssiges Futter holt das Unternehmen ab. Die enthaltenen Nährstoffe werden nach der Vergärung wieder zurückgeliefert. Der An- und Abtransport der Gülle erfolgt mit Lkw. (wa, pem)

Termine der Infoveranstaltungen im Westallgäu sind am Dienstag, 20. Dezember, um 10 Uhr bei Franz Willi in Beuren (Hergatz) dann am Mittwoch, 21. Dezember, 14 Uhr bei der Familie Ziegler in Mittelhofen (Stiefenhofen).

