Westallgäuer Musikgruppen stellen sich Jury: Wie die Wertungsspiele ausgegangen sind

19 Gruppen haben vor Publikum und Wertungsrichter gespielt – und insgesamt waren die Darbietung allesamt stark. Welche Formationen besonders gut waren.

24.04.2023 | Stand: 09:31 Uhr

Ums Gewinnen ging es nicht in allererster Linie – trotzdem wollten alle 19 Musikkapellen und -gruppen bei den Wertungsspielen in Oberreitnau am Samstag und Sonntag eine gute Figur abgeben. Organisiert hatte die Veranstaltung die Musikkapelle Unterreitnau, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert und vom 13. bis 16. Juli das Bezirksmusikfest auf die Beine stellt. Aus Mangel einer geeigneten Räumlichkeit richtete der Verein den Vorgeschmack darauf im Freizeitzentrum in Oberreitnau aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.