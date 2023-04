Westallgäuer Musikgruppen wollen Jury bei Wertungsspielen überzeugen

Bei den Wergungsspielen, die am Wochenende in Oberreitnau Musikfans anlocken soll, geht es weniger ums Gewinnen. Was vielmehr im Vordergrund steht.

21.04.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Wenn Musikkapellen auf Veranstaltungen auftreten, bekommen sie die wertschätzende Rückmeldung in aller Regel in Form von Applaus vom Publikum. Eine objektive Bewertung, wie gut oder wie schlecht die Darbietung wirklich war, fehlt dabei dem Dirigenten und seiner Mannschaft aber meistens. Die kriegen sie nun am Wochenende bei den Wertungsspielen, die in diesem Jahr die Musikkapelle Unterreitnau ausrichtet – und zwar im Freizeitzentrum in Oberreitnau. Mit dabei sind 18 Kapellen und Gruppen, davon zwei Quartette.

Besucher ausdrücklich erwünscht bei Wertungsspielen

„Wir wünschen uns, dass Besucher kommen“, sagt im Vorfeld Ernst Müller, Bezirksdirigent beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Und er verspricht, dass das Publikum am Samstag und Sonntag eine kurzweilige Veranstaltung geboten bekommt, die von Martin Ess moderiert wird. Nacheinander treten dabei die Musikgruppen jeweils circa eine halbe Stunde auf, unmittelbar danach halten drei Wertungsrichtern Schilder mit einer Punktzahl hoch, die zwischen eins und zehn liegt – und zwar in insgesamt zehn Kategorien. Möglich sind also insgesamt 300 Punkte, wobei diese Summe dann noch durch drei geteilt wird; somit liegt das Maximum bei 100.

Im vergangenen Jahr schnitt in Heimenkirch die Musikkapelle Hergensweiler mit 94 Zählern am besten ab. Wichtig ist Müller aber, zu betonen, dass es nicht ums Gewinnen geht. Viel entscheidender sei, dass den Dirigenten Wege aufgezeigt werde, wie sie ihre Kapelle musikalisch weiterentwickeln können. „Deshalb bekommen sie auch Verbesserungsvorschläge.“

Bei den Wertungsspielen gibt es verschiedene Kategorien – zum Beispiel zum zweiten Mal den Stundenchor. Dabei haben die Gruppen (es sind vier) eine Stunde lang Zeit, ein ihnen unbekanntes Stück zu üben. Dann müssen sie es vor der Jury vortragen.

Die Veranstaltung ist indes ein Vorgeschmack auf das Bezirksmusikfest, das die MK Unterreitnau von 13. bis 16. Juli ausrichtet.

So sieht der Zeitplan der Wertungsspiele aus

Samstag

8.45 Uhr: Leiblachtal Juka

9.15 Uhr: Musikverein Scheidegg

9.55 Uhr: MV Achberg

10.35 Uhr: MV Niederstaufen

11.15 Uhr: Musikkapelle Oberreute

13.30 Uhr: MV Hergensweiler

14.20 Uhr: MK Heimenkirch

15.10 Uhr: MV Oberreitnau

16 Uhr: MV Krumbach

16.50 Uhr: SK Lindenberg

17.40 Uhr: MV Eisenharz

18.30 Uhr: Klarinetten-Quartett Wasserburg

Sonntag

9.40 Uhr: MV Sigmarszell

10.20 Uhr: MK Opfenbach

11.10 Uhr: MV Dietmanns

12 Uhr: MK Maria-Thann

12.50 Uhr: Posaunenquartett WellBlech

13.20 Uhr: MV Wasserburg