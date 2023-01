Westallgäuer Schüler laufen für Cholera-Prävention in Flüchtlingscamps im Libanon

Die Grundschule Laubenberg hat bei einem Spendenlauf Geld für 1000 Impfungen erlöst. Davon profitieren junge Menschen im Libanon.

02.01.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Die Grundschule Laubenberg unterstützt den Verein „Zeltschule“ bei seinem Bemühen, die Cholera-Epidemie in libanesischen Flüchtlingscamps einzudämmen. Bei einem Spendenlauf haben Schülerinnen und Schüler in 3000 gelaufenen Runden durch die Unterstützung von Sponsoren 5758 Euro erlöst. Damit wurden Impfdosen für 1000 Kinder finanziert. „Ein Lauf, der Leben rettet – und ein kleines Weihnachtswunder zugleich“, schreibt Jacqueline Flory, die aus Weiler stammende und in München lebende Gründerin des Zeltschule-Vereins, an die Laubenbergschule.

Seit Jahren stehen die Schülerinnen und Schüler aus dem Argental in Kontakt mit jungen Menschen in einem Flüchtlingscamp in der Bekaa-Ebene. Dort hat der Verein „Zeltschule“ mit Unterstützung aus Gestratz die „Zeltschule Allgäu“ eingerichtet. 190 Kinder besuchen in der Partnerschule der Laubenbergschule den Unterricht.

Ansteckende Krankheiten in den Flüchtlingslagern

Jetzt hat Jacqueline Flory in einem Schreiben die Westallgäuer über die Ausbreitung von Cholera in den Camps informiert. „Es ist nicht so, als hätten wir in den Flüchtlingslagern im Libanon nicht schon genug Probleme – auch ganz ohne ansteckende Krankheiten“, erläutert sie. „Vermeiden lassen sie sich allerdings auch nicht, wenn man bedenkt, unter welchen hygienischen Zuständen so viele Geflüchtete in den Camps leben müssen.“ Der Winter verschlechtere die Infektionssituation, weil noch weniger Wasser zur Verfügung steht, je kälter es wird.

Was passiert bei der Krankheit Cholera?

Cholera, ausgelöst durch das Vibrio-Cholerae-Bakterium, zeigt sich meist in Form von extremem Durchfall und Erbrechen, was durch den erheblichen Flüssigkeitsverlust zu Nierenversagen oder sogar zum Tod führen kann. Mit Medikamenten wäre die Krankheit behandelbar, doch im Libanon stehen fast keine Arzneimittel zur Verfügung. Darum setzt der Verein „Zeltschule“ auf Prävention. „Wir haben in unseren Schulen zahlreiche Hygiene-Schulungen durchgeführt – die kennen die Kinder schon aus Corona-Zeiten – um ihre Achtsamkeit zu steigern und Infektionen einzudämmen.“

Wichtig seien darüber hinaus Impfungen. „Mittlerweile ist es uns gelungen, Impfdosen zu beschaffen, und wir haben erste Klassen geimpft.“ Allerdings sei der Verein mittlerweile verantwortlich für 11.000 Schulkinder in 45 Schulen. „Und nicht nur die Kinder sind gefährdet, sondern alle 45.000 Menschen in unseren Camps, für die wir verantwortlich sind.“ Eine Impfung koste fünf Euro. Und so hat die Laubenbergschule durch ihren Spendenlauf 1000 Impfungen ermöglicht.