Wettkampf in Wangen: Was ist eigentlich ein Radkriterium?

Beim Radkriterium in Wangen gewinnt nicht zwingend derjenige, der als Erster ins Ziel fährt. Was man über das Rennen wissen muss – und wie es funktioniert.

Wenn beim Radkriterium in Wangen an die 100 Fahrer durch die Kurven der Altstadt flitzen, kann man als Zuschauer schnell den Überblick verlieren. Hier eine Attacke, da eine Spitzengruppe. Doch was zunächst nach einem heillosen Durcheinander aussieht, folgt in Wahrheit klaren Regeln. Eine davon lautet: „Sieger ist nicht zwangsläufig der fitteste Starter, sondern meist der, der seine Kräfte durch gewieftes Taktieren an der richtigen Stelle einsetzt.“ Das sagt einer, der es wissen: Peter Clauß (33) ist einer der Elitefahrer der Rad-Union Wangen. Wie so ein Kriterium abläuft – und was man zum Rennen am 18. September in Wangen unbedingt wissen sollte.

Wie lang sind die Runden bei einem Radkriterium?

Ein Radkriterium wird nicht mit dem finalen Zieleinlauf entschieden.

Die Rennstrecke in Wangen liegt mit 1150 Metern ungefähr im Durchschnitt. 80 Runden sind durch die Altstadt zu fahren. „Damit ist das Wangener Kriterium das längste Deutschlands“, sagt Clauß. Standardmäßig wären etwa 60 Kilometer Länge. „Da es sich bei der hiesigen Veranstaltung aber auch um das älteste Kriterium der Republik handelt, genießt es eine Art Denkmalschutz und darf in voller Länge ausgetragen werden – wie zur heroischen Anfangszeit des Radsports“, sagt Clauß. Es findet am Sonntag zum 88. Mal statt.

„Denn das birgt die Gefahr längerer Phasen des gemütlichen Dahinrollens der Fahrer“, sagt Clauß. Und das will keiner. Damit es ständig zur Sache geht, werden in regelmäßigen Abständen Wertungen abgenommen. In Wangen ist das in jeder zehnten Runde der Fall. Dabei bekommen die ersten vier Fahrer, die die Ziellinie überqueren, fünf, drei, zwei und einen Punkt. Damit es am Ende richtig spannend wird, zählt die Schlusswertung doppelt. Was es besonders knifflig macht: „Die Fahrer müssen die Anzahl der Punkte selbst addieren, denn die Durchsagen des Streckensprechers gehen meist im Fahrtwind unter“, sagt Clauß. Glücklich schätzen können sich jene Fahrer, bei denen die Betreuer den jeweiligen Punktestand auf eine Tafel schreiben.

Beim Radkriterium zählt Rundengewinn vor Punktgewinn

Wer die meisten Punkte sammelt, hat gute Chancen auf den Sieg – gewinnt aber nicht automatisch. Denn er muss sich dem oder denjenigen Fahrern geschlagen geben, die ihn im Laufe der Hatz überrunden. „Dies ist aufgrund der Kürze der Rennstrecke eher die Regel als die Ausnahme“, sagt Clauß. Und genau an diesem Punkt komme die Taktik ins Spiel. Ein Beispiel: Ein cleverer Sprinter könnte sich neun Runden lang im Feld verstecken. Sobald die Glocke die Wertungsrunde einläutet, gibt er Gas – und sichert sich die volle Punktzahl. Diese Taktik ist allerdings nur so lange erfolgreich, bis ein anderer Kontrahent, ein Einzelzeitfahrspezialist, sich lange vor der Wertungsrunde vom Feld absetzt. Lässt man ihn gewähren, überrundet er das ganze Feld – inklusive des Sprinters.

„Dessen Mühe wäre dann umsonst, denn mit einer Runde Rückstand kann er, egal, wie viele Punkt er hat, nur noch Zweiter werden“, sagt Clauß. Doch auch der Zeitfahrer mit dem Rundengewinn hat die Siegerschleife noch nicht sicher. Es könnte nämlich sein, dass sich ein zweiter Ausreißer auf den Weg gemacht hat, welcher, sobald der erste das Feld überrundet, die Spitze des Wettstreites bildet. Und damit in der nächsten Wertung volle Punkte kassiert. „Tut er das häufiger als der erste Rundengewinner und vollzieht dann auch einen Rundengewinn, gewinnt er das Rennen, da er ebenfalls einen Rundengewinn, aber mehr Punkte hat. Und dass, obwohl er dem Geschlagenen streng genommen immer nur hinterhergefahren ist“, beschreibt Clauß, der früher Deutscher Junioren-Meister auf der Straße war.

Das Kriterium in Wangen ist eines der schnellsten in Deutschland

Bis zum Umbau der Kreuzung vor dem Martinstor bestand der Kurs aus drei Kurven, die ohne zu bremsen durchfahren werden konnten. Die Geschwindigkeit lag meist bei über 45, meist sogar um die 50 km/h. Die erwähnte Umbaumaßnahme wird den Kurs wohl etwas bremsen – denn der Kreisverkehr ist so eng, dass nur ein oder zwei Fahrer nebeneinander hindurchfahren können. Auch der Übergang von der Gegenbaurstraße in die Bahnhofstraße ist etwas spitzer gestaltet worden. „Diese zusätzlichen Schikanen werden das Fahrerfeld in die Länge ziehen, bis es irgendwann auseinanderreißt“, sagt Clauß. Um erfolgreich zu sein, werde es also wichtig sein, sich stets im vorderen Teil des Fahrerfeldes aufzuhalten.

Wie hoch ist das Preisgeld beim Radkriterium in Wangen?

Es wird unter den ersten 20 Fahrern aufgeteilt – und die verbraten das Geld meist schon auf dem Rückweg beim Tanken. Zusätzlich gibt es neben den Punktewertungen auch Prämienwertungen, in denen es meist Bargeld zu gewinnen gibt. Laut Clauß sind es in der Regel höhere zweistellige Beträge – aber in den entsprechenden Anbauregionen kann es auch mal eine Kiste Wein sein.

In Wangen starten vor allem Elite-Amateure

Das heißt, dass sie zu den besten 650 lizenzierten Straßenradsportlern Deutschlands gehören. Oliver Mattheis von der Rad-Union Wangen zum Beispiel liegt im BDR-Ranking auf Platz 15 – und dürfte damit einer der bestplatzierten Starter am Sonntag sein. Die Favoriten sind aber andere: Jonas Schmeißer aus Thalkirchdorf (Deutscher Meister im Kriterium), Florenz Knauer aus Bamberg (Deutscher Vizemeister) und Fabian Danner aus Wangen gelten als die besseren Sprinter.