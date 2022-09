Erste Runde des Bezirkspokals im Westallgäu: Elfmeter-Wahnsinn ohne Ende

Die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal hatte einiges zu bieten. Zwei verschossene Elfer innerhalb weniger Minuten und 22 Elfmeter in einem Spiel.

02.09.2022 | Stand: 13:55 Uhr

Wenn eine Mannschaft ein Fußballspiel mit 5:0 gewinnt, ist meist ein Stürmer der Mann des Tages. Manchmal aber auch nicht. So wie am Mittwochabend in der ersten Runde des Bezirkspokals.

Im prestigeträchtigen Derby verpasste die SG Wohmbrechts/ Westallgäu dem TSV Opfenbach eine saubere 5:0 (1:0)-Abfuhr. Dass Patrick Geyer (20./77.) und Lukas Coito (67./90.) für die Hausherrn doppelt trafen, war letztlich aber (fast) nur eine Randnotiz. Denn Opfenbach verschoss innerhalb weniger Minuten gleich zwei Elfmeter: Beim Stand von 0:0 traf Kapitän Daniel Lau nur die Latte (17.) – und kurz darauf hielt Klaus Rädler gegen Stefan Brey (28.). Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn wenigstens einer davon drin gewesen wäre. Zumal Opfenbach nach der Pause auch noch drei Alu-Treffer hatte. Ach ja: Das fünfte Tor für Wohmbrechts erzielte übrigens Andre Baum (58.).

Torwart gegen Torwart

Noch mehr Elfmeter, nämlich 22, gab es im Pokalspiel zwischen dem TSV Hergensweiler/Niederstaufen und dem FC Scheidegg. „Wir haben ihnen einiges abverlangt“, sagte Hergensweilers Trainer Elmar Maier. Die höherklassigen Gäste setzten sich erst im Elfmeterschießen mit 9:8 (2:2) durch. In der regulären Spielzeit trafen Kapitän Alexander Schneider für Hergensweiler (34./90.) und Korbinian Immler (69./83.) für Scheidegg. Die Gäste hatten zudem zwei Lattentreffer. Im Elfmeterschießen ging der Wahnsinn dann los: Alle 22 Spieler, die am Schluss auf dem Platz standen, mussten ran. 15 Elfmeter waren drin, sieben nicht. Am Ende entschied das Duell Torwart gegen Torwart: Alexander Stadler traf gegen Maximilian Englsperger, der zuvor dreimal pariert hatte, zum 9:8 für Scheidegg.

Feldspieler hält Elfmeter

Einen Elfmeter gehalten, einen verwandelt: Eigentlich eine gute Ausbeute für einen Torhüter. Zumal, wenn er gelernter Feldspieler ist. Dennoch ärgert sich Yannick Sailer. „Ich hätte noch mehr halten können, wenn ich größer wäre“, sagt er mit Blick auf seine 1,75 Meter. Weil der FC Scheidegg II für das Pokalspiel gegen den SV Eglofs keinen Torhüter hatte, gab der 24-Jährige den Aushilfskeeper. Und erlebte nach 90 torlosen Minuten das zweite wilde Elfmeterschießen an diesem Mittwochabend: 18 Elfmeter gab es, elf waren drin. Am Ende unterlag Scheidegg II den höherklassigen Gästen von Trainer Peter Gumboldt (er vertrat Adrian Philipp) mit 5:6.

Unter falscher Flagge

Der TSV Stiefenhofen gewann das Pokalderby beim TSV Röthenbach II mit 1:0 (0:0). Ohne Elfmeter, dafür aber unter falscher Flagge: Die Gäste traten nicht mit dem Kreisliga-A-Team, sondern mit der Zweiten Mannschaft an. Michael Fuchs (65.) erzielte das Tor des Tages gegen seinen Ex-Verein. Der Rollentausch kam dabei nicht überraschend: Denn der TSV Stiefenhofen I hatte vor vier Wochen im Pokal bereits als Stiefenhofen II gegen Bezirksligist Maierhöfen gespielt (1:3).

