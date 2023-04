Endspurt in der Saison: Schreibt der FV Rot-Weiß Weiler Geschichte?

Pokalhalbfinale und Landesligaspitzenreiter: Weiler kann eine starke Saison mit außergewöhnlichen Erfolgen krönen. Was sie für den Dorfverein bedeuten würden.

28.04.2023 | Stand: 19:51 Uhr

Der FV Rot-Weiß Weiler surft derzeit auf der Erfolgswelle: Die Mannschaft kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen Regionalligist TSG Balingen ins Endspiel des WFV-Verbandspokal einziehen und hätte dann die Chance auf einen Startplatz im DFB-Pokal. In der Landesliga steht das Team acht Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz an der Spitze – und kann den Traum von Titel und Aufstieg aus eigener Kraft Realität werden lassen. Aber wie historisch wäre der Sprung in die Verbandsliga? Was würde sich finanziell ändern und wie müsste man Kader und Infrastruktur optimieren? Wie plant man einen Aufstieg, der etwa einen Monat vor Saisonende alles andere als fix ist? Diese und weitere Fragen beantworten Trainer Jürgen Kopfsguter und Clubvorsitzender David Fink.

