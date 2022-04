Wie Armin Lingg vom "Paradies" zur Heimatpflege in Oberreute kam

Armin Linggs Leidenschaft gehört der Geschichte seiner Gemeinde Oberreute. Um diese wach und lebendig zu halten, hat er zwei offizielle Funktionen übernommen.

30.04.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Armin Linggs Leidenschaft gehört, neben der Familie und der Bergwacht, der Heimatpflege. Wie könnte es anders sein, wenn man im „Paradies“ (bei Oberstaufen) geboren ist. Seit Kurzem ist der 73-Jährige Ortsheimatpfleger und Vorsitzender des Heimatdiensts Oberreute in Nachfolge von Heinz Mößlang.

Als Kind musste Armin Lingg vom „Paradies“ aus zu Fuß zur Schule nach Laufenegg marschieren. Eine halbe Stunde hat es mindestens gedauert, bis er dort ankam. „Ein Klassenzimmer mit acht Klassen, ein Klassenlehrer und 32 Schülern– das war’s“, schildert er und schmunzelt. In Immenstadt ließ er sich zum Maschinenbauer ausbilden, danach diente er zwei Jahre bei der Bundeswehr. Anschließend hat Lingg die Technikerschule und ein Ingenieurstudium absolviert. Bis zur Rente arbeitete er bei der Firma Fendt als Krisenmanager. Durch die Hochzeit mit seiner Frau Anita ist er 1979 in den Oberreuter Ortsteil Beule gekommen.

Verantwortlich für den Arbeitskreis Dorfgeschichte in Oberreute

In näheren Kontakt mit der Heimatgeschichte kam Armin Lingg 1997, als die Pfarrei Oberreute ihr 200-jähriges Bestehen feierte. Heinz Mößlang hatte aus diesem Anlass das Theaterstück „Franz Heim“ geschrieben und zur Aufführung gebracht. Die Rolle des Reichskommissärs Bennier spielte Armin Lingg. Aus der Theatergruppe ist der Heimatdienst Oberreute entstanden, Lingg übernahm die Leitung des „Arbeitskreis Dorfgeschichte“. Als er bei der Bergwacht Oberstaufen stellvertretender Bereitschaftsleiter wurde, „verlagerte sich für eine Weile der Schwerpunkt meiner Freizeit“.

Dennoch war Lingg bei anstehenden Arbeiten des Heimatdienstes zur Stelle. Er habe für die Planung der Bau-Angelegenheiten Verantwortung übernommen, Heinz Mößlang für die Einrichtung. „Das ging Hand in Hand und hat hervorragend funktioniert“, stellt der jetzige Ortsheimatpfleger fest.

Im Rathaus Oberreute die Heimatstube ausgebaut

Als der Heimatdienst im ersten Stock des Rathauses die Heimatstube einrichten wollte, stellte er fest, dass das Dach undicht war. Die finanziellen Mittel des Vereins waren knapp, und so bat Heinz Möslang bei einem Besuch des damaligen Landwirtschaftsministers Josef Miller in Oberreute diesen um Unterstützung. So konnte das Dach erneuert und die oberste Etage zum Kulturtreff ungebaut werden. Bei der Gestaltung des Raums habe er sich am das Vorbild „Färberhaus Oberstaufen“ orientiert, sagt Lingg. „Bis alles auf dem heutigen Stand war, waren für alle viele Samstage Frondienst angesagt.“

Entstanden ist neben Kulturtreff und Museum samt Trauzimmer auch ein Museumsgarten. Den nutzen Hochzeitsgesellschaften nach der Trauung gern zum Feiern. Geplant seien hier noch ein Block aus Nagelfluhgestein und Bänke zum Verweilen, sagt Armin Lingg. Im Garten beim Kurpark sollen kleine Theaterstücke und andere Veranstaltungen stattfinden. Bei schlechtem Wetter könnten sie in den Kulturtreff verlegt werden. „Es ist ganz wichtig, dass es immer wieder Ereignisse gibt. Nur dann kommen die Leute“, sagt der neue Vorsitzende des Heimatvereins. Der Kulturtreff eignet sich für Ausstellungen mit Oberreutener Künstlern und Autorenlesungen.

Alte Fotos und Texte aus Oberreute werden digitalisiert

Zu den anstehenden Aufgaben gehört die digitale Speicherung der Fotos und Texte. Das Archiv, das auch als Depot für Ausstellungsstücke dient, ist im Bauhof untergebracht. Es soll mit einem Computer ausgestattet und auf den neuesten Stand gebracht werden. Vorsortiert sei schon vieles, jetzt müssen die einzelnen Themen registriert werden. Sehr hilfreich ist dabei Hermann Troll, der seit vielen Jahren schon die Zeitungsartikel über Oberreute ausschneidet und verwahrt. Ein Kopierer soll angeschafft werden, damit Bildmaterial, das Menschen aus Oberreute vorbeibringen, kopiert und gleich wieder mitgegeben werden kann.

Eine Herzensangelegenheit sei ihm der Sinnraum, sagt Heimatdienst-Vorsitzender Armin Lingg zu dem Vereinsprojekt „Von Bürgern für Bürger“ (wir berichteten). Große Unterstützung erfahre er durch seine Stellvertreterin Renate Kretschmer.