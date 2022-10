Wie aus einem stattlichen Gasthof das Rathaus von Weiler wurde

Die Gemeinde hat vor 100 Jahren das Rathaus in Weiler gekauft. Das war in der Bevölkerung heftig umstritten. Und dann ist da noch ein plötzlicher Todesfall.

20.10.2022 | Stand: 17:06 Uhr

Wo heutzutage Personalausweise ausgestellt, Ehepaare getraut und Gemeinderatsbeschlüsse gefasst werden, wurde einst Bier getrunken, getanzt und sogar Kinder auf die Welt gebracht. Die Rede ist vom Rathaus in Weiler. Die Gemeinde hat das historische Gebäude am Kirchplatz vor 100 Jahren gekauft. Bis 1922 war darin eine äußerst beliebte Wirtschaft untergebracht: der Gasthof Zum Lamm.

Das Rathaus in Weiler wurde im Jahr 1681 erbaut

„Vom Ambiente und von der Lage her ist unser Rathaus einmalig. Es ist ein altes Gebäude mit bewegter Geschichte. Wenn man die Treppenstufen knarzen hört, spürt man, dass hier schon viele wichtige Dinge entschieden worden sind“, sagt Bürgermeister Tobias Painter, der seit fast zweieinhalb Jahren hier als Hausherr das Sagen hat.

(Lesen Sie auch: Bürger von Weiler-Simmerberg stimmen erst 2023 über das Gewerbegebiet Hammermühle ab)

Die Geschichte des Hauses reicht fast 350 Jahre zurück. Johann Christostomus Eggs von Rheinfelden, der damalige Amtmann auf der Altenburg, ließ das Gebäude im Jahr 1681 als Amtshaus errichten. Ein paar Jahrzehnte später wurde es öffentlich versteigert. Schließlich kaufte es 1762 der „Federe-Toni“: Antony Grüßer, ein Kaufmann aus Tirol, der einige Zeit in Lindenberg wohnte und durch seinen Bettfedernhandel ein großes Vermögen anhäufte.

Historischer Blick auf den Kirchplatz in Weiler: Was heute das Rathaus ist, war früher das Gasthaus Zum Lamm. Bild: Archiv Familie Wagus

Durch Einheirat kam das Haus letztlich im Jahr 1824 in Besitz der Familie Wagus. Laut deren Familienchronik kam um diese Zeit vermutlich auch die Landwirtschaft hinzu. Denn hinter dem Gebäude, wo sich heute der Rathauspark befindet, standen einst mächtige Stallungen. Obwohl die Tage lang und arbeitsreich waren, lief es im und rund um das „Lamm“ wie am Schnürchen. Die Gaststätte, zu der auch ein großer Tanzsaal im zweiten Stock gehörte, florierte.

Lesen Sie auch

Ehemaliger Bürgermeister von Weiler-Simmerberg: Was macht Heribert Riedmüller heute? Ehrenbürger im Westallgäu

Bis am 26. Januar 1915 eine schicksalhafte Nachricht wie ein Blitz in die Gemeinde einschlug: Der Lammwirt Josef Wagus ist tot. Dieser eigentlich so kraftstrotzende und bodenständige Mann, mit viel Witz und gesundem Humor gesegnet, starb im Alter von gerade einmal 54 Jahren – nach nur einem Tag Krankheit. Nur vier Wochen später trug man auch seine zuvor schwerkranke Gattin zu Grabe.

Sohn Ernst, damals 21 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt im Krieg. Nach seiner Rückkehr übernahm er zunächst das „Lamm“ – doch dann entschlossen er und seine Geschwister Kunigunde, Hugo, Eugen und Olga, das gemeinsam geerbte Anwesen zu verkaufen.

Das Rathaus in Weiler von hinten betrachtet: Wo heute der Rathauspark liegt, standen einst mächtige Stallungen. Bild: Benjamin Schwärzler

Der Gemeinderat unter Bürgermeister Fridolin Holzer packte die Gelegenheit beim Schopf: Trotz zunehmender Inflation beschloss er in der Sitzung am 20. März 1922, den Gasthof samt Toilettenanlage und Pferdestall zum Preis von 360.000 Mark zu kaufen.

Obwohl das aus heutiger Sicht ein echter Glücksgriff war, hagelte es angesichts der damaligen Geldknappheit ordentlich Kritik aus der Bevölkerung. So schildert es Ortsheimatpfleger Gerd Zimmer in einer Chronik. Zumal die Gemeinde keine zwei Jahre zuvor erst ein neues Rathaus bezogen hatte.

(Lesen Sie auch: Ehemaliger Bürgermeister von Weiler-Simmerberg: Was macht Ehrenbürger Heribert Riedmüller heute?)

Sie hatte zu diesem Zweck die Brauerei und Gastwirtschaft Zum Hirsch gekauft. Neben dem Rathaus waren darin auch die Sparkasse, die Polizei und das Zollamt untergebracht. Heute befinden sich in dem Gebäude Hauptstraße 14 unter anderem die Tourist-Information, die Bücherei und das Dokuzentrum des Landkreises.

Fridolin Holzer, als Bürgermeister von 1921 bis 1936 im Amt, und sein Gemeinderat blieben aber standhaft. Sie zogen den Kauf allen Widrigkeiten zum Trotz durch. Die Wagus-Geschwister durften das Gebäude noch ein paar Monate lang nutzen. Schließlich wurden die Stallungen abgerissen und das Hauptgebäude umgebaut.

Am 1. April 1923 bezog die Gemeinde Weiler ihr neues Rathaus.

Tobias Painter ist aktuell der Bürgermeister von Weiler-Simmerberg

Bis heute ist die Verwaltung der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg hier untergebracht. Paintner ist der achte Bürgermeister, der von hier aus die Geschicke des Ortes leitet. In dem Gebäude, das mit Kirche und Kirchplatz ein denkmalgeschütztes Ensemble bildet, arbeiten rund 20 Personen. Pro Jahr werden hier unter anderem rund 750 Personalausweise ausgestellt, etwa 65 Geburten gemeldet 90 Bauanträge gestellt und 60 Eheschließungen beurkundet.

Der landwirtschaftliche Teil hinter dem Gasthaus Zum Lamm in Weiler wurde nach dem Verkauf an die Gemeinde abgerissen. Bild: Archiv Familie Wagus

Im historischen Sitzungssaal im ersten Stock tagt auch einmal im Monat der Gemeinderat. Zumindest normalerweise. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie war das nicht mehr der Fall. Erst ist das Gremium in die Schulaula ausgewichen, aktuell dient das Kolpinghaus als Sitzungssaal. Paintner hat bis dato noch keine einzige Gemeinderatssitzung im Rathaus erlebt. Und das wird wohl vorläufig auch so bleiben, sagt er mit Blick auf die Corona-Entwicklung.