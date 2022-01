Wie "Berliner" Kässpatzen bei einer Westallgäuer Käserei gelandet sind

Bei der Käserei Baldauf in Goßholz verkauft Florian Rohrmoser Kässpatzen aus einem umgebauten Anhänger. Seinen Ursprung hat das Konzept in Berlin.

22.01.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Kässpatzen aus Berlin? Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Florian Rohrmoser, der das Gericht aktuell auf dem Gelände der Käserei Baldauf in Goßholz verkauft, kommt ursprünglich aus Bad Hindelang im Oberallgäu. In seinem „Heißer-Hobel-Truck“ aber gingen Kässpatzen erstmals in der deutschen Hauptstadt über die Theke.

Dorthin zog Rohrmoser damals der Liebe wegen. Die Idee, einen Wohnanhänger zum Imbiss umzufunktionieren, hatte Rohrmosers Freundin Myriam Touka. Dem Paar erschien es damals risikoärmer, einen Stand zu eröffnen als ein Restaurant. „Wir stellten uns einfach dorthin, wo viel los war“, sagt Rohrmoser.

Kässpatzen in Berlin kommen gut an

Der Plan, ein in Berlin unbekanntes Gericht frisch vor Ort zuzubereiten, ging auf: Das Paar baute sich ein Netzwerk auf, jahrelang waren sie in der Millionenstadt mit dem „Heißen Hobel“ vor allem auf Festivals und Straßenfesten unterwegs. (Lesen Sie auch: Das hat es mit den Allgäuer Spezialitäten Weißlacker, Seele und Co. auf sich)

2013 erhielt das Paar sogar eine Auszeichnung für das beste ausländische Gericht auf den „British Street Food Awards“. „Heißer Hobel“ nahm damals gemeinsam mit 40 anderen fahrbaren Essensständen teil.

Rohrmaser kocht seit 20 Jahren Kässpatzen

Seit zwei Jahren leben Rohrmoser und Touka wieder im Allgäu. Dort hatte Rohrmoser mit dem Kässpatzen-Verkauf lange vor seiner Zeit in Berlin begonnen. Seit 20 Jahren eröffnet er jedes Jahr auf dem Bad Hindelanger Erlebnis-Weihnachtsmarkt einen Stand. Seine Eltern betreiben in der Gemeinde das Restaurant „Obere Mühle“, Erfahrung aus der Küche bringt er also ohnehin mit, sagt er: „Ich mache schon mein ganzes Leben Gastronomie.“

Lesen Sie auch

Traditionelle Allgäuer Lebensmittel Das hat es mit den Allgäuer Spezialitäten Weißlacker, Seele und Co. auf sich

Das Geschäft mit Kässpatzen ist inzwischen zu Rohrmosers Hauptberuf geworden. Den Käse erhält er von seinen Eltern, die unter anderem Produkte von Baldauf vertreiben. (Lesen Sie hier: "Es tut sich was": Immer mehr Unverpackt-Läden im Allgäu - Auch eine Supermarkt-Kette bietet Stationen in Filialen an)

"Heißer Hobel" mit Käse von Baldauf

Die Mischungen variieren dabei gelegentlich. In Goßholz setzt der „Heiße Hobel“ auf einen Mix aus Alpkäse und Emmentaler. Dazu gibt es abgeschmelzte Zwiebeln, Schnittlauch und eine ordentliche Prise Pfeffer.

Baldauf Käse feiert aktuell sein 160-Jahr-Jubiläum mit Aktionen und Veranstaltungen. Der Kässpatzen-Verkauf bildet den Auftakt. Der Stand-Erlös wird am Jahresende an gemeinnützige Vereine gespendet.

Lesen Sie hier, wie Ihnen Kässpatzen wirklich gelingen.