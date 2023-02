Westallgäuerin lebt in Istanbul: Wie das Erdbeben ihren Alltag verändert

Christine Übelhör aus Weiler bekommt hautnah mit, wie die Naturkatastrophe in der Türkei den Alltag lähmt. Die 34-Jährige hat selbst Freunde verloren.

16.02.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Für Christine Übelhör ist seit gut einer Woche nichts mehr, wie es war. Die 34-Jährige aus Hasenried (Gemeinde Weiler-Simmerberg) lebt seit Sommer mit ihrem Partner in Istanbul und arbeitet dort als Selbstständige. Das verheerende Erdbeben in der südlichen Türkei und in Nordsyrien habe sie „aus nächster Nähe“ mitbekommen, wie sie berichtet. Zwar befinde sich das betroffene Gebiet, in dem durch die Folgen der heftigen Erdstöße mehr als 40.000 Menschen gestorben sind, gut 1000 Kilometer entfernt, trotzdem hält die Katastrophe sie und ihr Umfeld seither in Atem.

