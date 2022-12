Wie das Hutmuseum an die Hüte Prominenter kommt: Er sandte Blumen an Frau Rühmann

Der Sammler Felix Felzmann hat es früher auf die Kopfbedeckungen Prominenter abgesehen. Davon profitiert heute das Deutsche Hutmuseum.

In seiner neuen Sonderausstellung stellt das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg Stars des 20. Jahrhunderts vor – vor allem aber ihre charakteristischen Kopfbedeckungen. Zu verdanken ist die Schau dem Sammler Felix Felzmann, der dem Museum viele Exponate in sehr gutem Zustand geschenkt hat. Zu jedem Stück hat der Sammler einiges zu erzählen, ebenso zu deren einstigen Trägern und Trägerinnen, von denen viele längst verstorben sind.

Felix Felzmann hat über seine Sammelleidenschaft etliche Schauspieler und Musikerinnen kennengelernt, manche davon sind gar zu Freunden geworden. Felzmann war Kaufmann mit eigenem Lederwarengeschäft in der Nähe des Theaters in München. Begonnen habe seine Sammelleidenschaft mit Luis Trenker. „Luis Trenker war bei uns im Geschäft und hat eingekauft, und da habe ich ihn um einen Hut für meinen Schwiegervater gebeten, der Bergsteiger war.“ Trenker habe ihn zu sich eingeladen und habe Felzmann einen Hut für seinen Schwiegervater geschenkt.

Seinen zweiten Hut habe er von Hans Albers bekommen, den er seit früher Jugend verehrte. Mit dem Moped sei er zu Albers’ Anwesen am Starnberger See gefahren und habe an der Hecke gelauert. Hans Albers habe ihn entdeckt und habe gerufen: „Komm rinn, min Jung!“ Der Schauspieler sei reizend gewesen, erzählt Felzmann. „Er hat mir seine Rosenzüchtung gezeigt und gesagt, er habe schönere Rosen als Konrad Adenauer.“ So beeindruckt sei er gewesen, dass er in Folge alles Mögliche von Albersbsammelte – und bis heute selbst Lieder von ihm singt.

Golfmütze von Heinz Rühmann

Nicht so einfach war es bei Heinz Rühmann. „Ich bin zu seinem Haus, und habe einen Brief abgegeben, in dem ich um einen Hut von ihm bat. Keine Antwort. Dann habe ich x Blumensträuße hingebracht. Keine Reaktion. Ich habe nicht mehr gedacht, dass es noch was werden würde.“ Dann bekam er einen Brief von Rühmanns Frau Hertha Feiler. Sie fand, das Hutsammeln sei eine lustige Sache, und bedankte sich für die vielen Blumen. Und sie schrieb, er dürfe sich einen Hut abholen. So bekam Felix Felzmann die getragene Golfmütze von Heinz Rühmann. „Heinz Rühmann war ein eigenartiger und verschlossener Mensch, aber im Film haben wir ihn alle geliebt“, fasst der Sammler zusammen.

In der Ausstellung ist auch ein Hut von Udo Lindenberg zu sehen. Wie kam Felzmann an den Hut? Ein Freund sei Fotograf und kenne den Musiker, erzählt der Sammler. Dieser Freund organisiert für Felzmann ein Treffen mit dem Sänger im Hotel Atlantic in Hamburg, in dem Lindenberg bekanntermaßen wohnt. „Ich war gespannt auf Udo Lindenberg. Aber dann kam der Manager des Sängers, und hat mich in ein Zimmer voller Hüte in allen Farben geführt. Ich durfte mir einen Hut aussuchen.“ Udo Lindenberg huschte auf dem Weg vom Schwimmbad im Bademantel an ihm vorbei, begrüßte ihn kurz und war auch schon wieder verschwunden. „Aber ich war glücklich. Ich hatte meinen Hut.“

Die Schildmütze des Clowns Oleg Popow

Besonders gern erzählt Felzmann die Geschichte von Oleg Popow. Der legendäre Clown gastierte mit dem Zirkus in Augsburg. Felzmann fuhr hin und fragte über einen Dolmetscher, der ins Russische übersetzte, ob er die karierte Schildmütze des Clowns haben könne. Popow ließ sich unter einer Bedingung auf die Bitte ein: Nach der letzten Vorstellung in Augsburg würde er ihm seine Mütze schenken, aber nur, wenn er ihm genau denselben Stoff besorgen würde, um eine neue Mütze anfertigen zu lassen. „Im Zirkus haben sie Wetten abgeschlossen, dass ich das nicht schaffen würde.“ Doch Popow und die anderen Zirkusleute hatten sich geirrt. Felzmann fand nämlich heraus, dass die Mütze aus Lurex genäht war. Weil gerade Fasching in München war, fand er in einem Stoffladen exakt denselben Stoff und kaufte gleich den ganzen Ballen. Popow habe nicht schlecht gestaunt, als er damit ankam und hielt Wort. Darum ist jetzt seine Mütze im Deutschen Hutmuseum zu sehen.

Mit großen Porträtfotos und Informationen zu den jeweiligen Persönlichkeiten hat das Museumsteam um Angelika Schreiber die prominenten Hüte in der Ausstellung ergänzt. Unter der Rubrik „Wussten Sie, dass…?“ überraschen sie die Besucherinnen und Besucher mit manch unvorhergesehener Nachricht.

Wer weiß schon, dass Beppo Brehm in frühen Jahren in „leichten“ Sexkomödien mitgespielt hat? Felix Felzmann hat Beppo Brehm im Kino kennengelernt, wo er meist seine Freizeit verbrachte. „Ich habe alles gemacht, Garderobiere, Kulissenschieber, alles“, schildert der Sammler und erinnert sich an die damaligen Erlebnisse. „Mit Beppor Brehm war ich richtig befreundet.“

Das Deutsche Hutmuseum und die Ausstellung sind bis zum 7. Mai zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Sonntag, 9.30 bis 17 Uhr.