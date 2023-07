Zukunft des Feriendorfs Nadenberg: So sieht das überarbeitete Konzept aus

Planer präsentieren einen überarbeiteten Plan für das frühere Feriendorf auf dem Nadenberg. Was sich geändert hat, was geblieben ist.

18.07.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Ein etwas größeres Hotel, in Teilen genossenschaftliches Wohnen, mehr Freiraum für Spielplätze, Kräutergärten und Picknick und weniger Flächenverkauf an den Investor – das sind wesentliche Teile des überarbeiteten Konzeptes für das frühere Feriendorf auf dem Nadenberg. Damit haben die Planer die allermeisten Anregungen aus der Planungswerkstatt aufgegriffen. Der Stadtrat hat das Konzept mehrheitlich für gut befunden und die Verwaltung beauftragt, „die weiteren Schritte für das Nadenberg-Areal auf Basis der Ergebnisse der Bürgerwerkstatt in die Wege zu leiten“Es ist die Basis für weitere Planungen. Nachfolgend ein Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.