Wie ein Westallgäuer den Corona-Kampf im St. Benedict Hospital in Afrika erlebt

Jesaja Sienz aus Scheidegg leitet ein Krankenhaus in Tansania und arbeitet dort als Arzt. Er berichtet über Hoffnung in einem Land, das kaum Intensivbetten besitzt.

19.12.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Wie kann ein Land, in dem es fast keine Intensivbetten gibt, mit einer Pandemie zurechtkommen? Diese Frage hat sich Jesaja Sienz häufig gestellt. Der Scheidegger leitet ein Krankenhaus im ostafrikanischen Tansania. Das St. Benedict Hospital steht in der Region Ndanda, in der viel Armut herrscht. Die Heimatzeitung hat schon mehrmals über die Arbeit des Benediktiner-Bruders in der Klinik berichtet. Weitere Neuigkeiten aus Afrika zeigen nun: Corona brachte das Gesundheitsprojekt an seine Grenzen, doch Fortschritte bei der Versorgung liefern der Klinik neue Meilensteine.