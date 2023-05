Wie eine Lehrerin aus der Ukraine in Lindenberg Kindern hilft

In der Ukraine hat Mariia Khlibynska als Englischlehrerin gearbeitet. Wie sie nun an der Grundschule Lindenberg Familien unterstützt.

01.05.2023 | Stand: 19:12 Uhr

Zwischen den Erstklässlern sitzt im Klassenzimmer der Grundschule Lindenberg eine junge Frau mit langen braunen Haaren auf einen kleinen Kinderstuhl. Aufmerksam blickt Mariia Khlibynska nach vorn und wartet bis Lehrerin Juliane Ertl an der Tafel die Rechenaufgabe erklärt hat. Dann wiederholt sie mit leiser Stimme für den Schüler neben ihr, was gerade besprochen wurde – und zwar auf Ukrainisch. Die 30-Jährige hat in der Ukraine als Englischlehrerin gearbeitet, nun hilft sie an der Grundschule Lindenberg Mädchen und Buben aus ihrem Heimatland im Unterricht und den Familien bei der Kommunikation mit der Schule.

