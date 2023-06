Wie eine Marathonläuferin es schafft, einmal Deutschland zu umrunden

Joyce Hübner ist entlang der Grenze unterwegs – in 120 Etappen. Dabei kommt die Berlinerin auch ins Allgäu. Am Dienstag passiert sie Lindau.

20.06.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Joyce Hübner läuft einmal rund um Deutschland. 5200 Kilometer, 57.000 Höhenmeter, aufgeteilt in 120 Etappen in Marathondistanz. Sie läuft im Uhrzeigersinn und immer entlang der Grenze. Am 5. Mai ist die 35-jährige Berlinerin in Frankfurt an der Oder gestartet. Am Sonntag ist sie in Schlachters ankommen. Dann hat sie einen Pausentag, bevor sie am Dienstag, 20. Juni, durch Lindau läuft. Das ist dann ihr 42. Marathon. Der führt sie durch den Toskanapark, am Europaplatz vorbei, übers Aeschacher Ufer und weiter Richtung Konstanz. Wer sie begleiten oder ihr zujubeln möchte, erfährt über die sozialen Medien, wann sie morgens startet und wann sie Lindau erreicht. Im Interview erzählt sie, wie es zu der Idee kam und wie ihre Lauftage aussehen.

