Nach dem Erdbeben in der Türkei: Westallgäuerin hilft bei der Verteilung von Hilfsgütern

Christine Übelhör hat sich einer Gruppe von Helfern in der Stadt Antakya angeschlossen. Was die 34-jährige Wahl-Istanbulerin dabei erlebt hat.

24.02.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Was humanitäre Notlagen betrifft, ist Christine Übelhör einiges gewöhnt – doch was sie am Wochenende erlebt hat, ließ auch die erfahrene 34-Jährige aus Hasenried (Gemeinde Weiler-Simmerberg) nicht kalt: Seit vielen Jahren engagiert sich die Wahl-Istanbulerin in der Flüchtlingsarbeit, unter anderem half sie in einer Siedlung für Geflohene in Libanon mit – nun reiste sie mit einem Bekannten von ihrer Wahlheimatstadt aus in den Süden der Türkei, um den Überlebenden des verheerenden Erdbebens zu helfen. In Antakya (Provinz Hatay), schloss sich das Duo einer organisierten Gruppe an. Wie berichtet, war dort auch eine Bekannte von Übelhör der Naturkatastrophe zum Opfer gefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.