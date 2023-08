Wie funktioniert die Urlaubszeit bei der Feuerwehr?

Wie die Feuerwehren im Westallgäu die Einsatzbereitschaft im Sommer organisieren. Und warum es auf Kreisebene besondere Absprachen gibt.

18.08.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Sommerferien. Urlaubszeit. Einige Betriebe sind ganz geschlossen, andere sind personell deutlich ausgedünnt. Wie sieht es in dieser Zeit aber mit dem Brandschutz aus? Ist die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren gewährleistet? Gibt es dort eine „Urlaubsplanung“ wie in einem Unternehmen? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

Wolfgang Endres ist als Kreisbrandrat der oberste Feuerwehrler im Landkreis. Er weiß aus Erfahrung: „Alle Feuerwehren sind auch in Urlaubszeiten einsatzbereit“. Das liege nicht zuletzt daran, dass sich die Zeit der Urlaubsreisen von Pfingsten bis Ende September erstrecke, da insbesondere ältere Aktive auch außerhalb der Schulferien verreisen. Insgesamt tun gut 1700 Feuerwehrler im Landkreis ehrenamtlich Dienst.

Grundsätzlich müssen Fahrzeuge dreifach besetzt sein. Die Zahl der Aktiven in einer Wehr muss also dreimal so hoch sein, wie die Zahl der Sitzplätze. Darauf verweist auch Matthias Eugler. Er ist Kommandant der Feuerwehr Grünenbach, mit 46 Einsatzkräften eine der kleineren Wehren im Westallgäu. Eine besondere Planung sieht er nicht als erforderlich an. Zudem: „Viele haben zwar Urlaub, fahren aber nicht weg“.

Übungspause bei der Feuerwehr Röthenbach im August

Deshalb läuft in Grünenbach auch der Übungsbetrieb regulär weiter. Anders als in Röthenbach. Der dortige Kommandant und Kreisbrandmeister Rainer Pawle gönnt den Aktiven im August eine Übungspause. Einsatzbereit sieht er seine Wehr allerdings ebenso. Urlaubsabsprachen gibt es hier auf Führungsebene. Pawle weiß: „Mehr macht keinen Sinn“. Denn auch wer sich nicht in den Urlaub verabschiedet, unternehme mit der Familie mal einen Ausflug. Letztlich gleiche sich das aber aus.

Auch bei der Feuerwehr in Weiler sprechen sich die Führungskräfte ab, wie Kommandant Manuel Rädler sagt. Das aber sei nicht nur zu Urlaubszeiten so: „Verlässt einer das Einsatzgebiet, gibt er eine Rückmeldung, dass er zum Beispiel die nächsten Tage nicht verfügbar ist“. Rädler ist froh, ausreichend Personal zu haben, so dass es bislang nie zu Einschränkungen der Einsatzbereitschaft gekommen ist.

Grundsätzlich ist die Situation in Wohmbrechts gleich, einer Wehr mit 39 Aktiven. Auch hier sieht Kommandant Marco Nägele keine urlaubsbedingten Einschränkungen. Er verweist aber auf ein grundsätzliches Problem, das auch andere ländliche Feuerwehren zunehmend betrifft: Die Tagesverfügbarkeit der Aktiven. Die sind immer häufiger außerhalb des Dorfes beschäftigt und stehen somit oft nicht zur Verfügung. Dazu habe auch beigetragen, dass es kaum noch Landwirte im Dorf gibt, sagt Nägele. Auch er spricht sich mit seinem Stellvertreter ab, damit nicht beide gleichzeitig weg sind. In Wohmbrechts geht der Übungsbetrieb während der Sommerferien weiter.

Haben Feuerwehren im Sommer besonders wenig Ensätze?

Auf die Zahl der Einsätze wirkt sich die Ferienzeit im Übrigen nicht aus. Keiner der befragten Kommandanten sieht eine besondere Häufung im Sommer – aber auch kein auffälliges „Einsatzloch“. Diese Einschätzung bestätigt Kreisbrandrat Endres. „Das ist immer ein Auf und Ab“, sagt er. Wenn bei ihm demnächst Urlaub ansteht, dann spricht er sich mit Kreisbrandinspektor Paul Sporrädle und Kreisbrandmeister Pawle in besonderer Weise ab. Denn einer von ihnen muss immer für das Landratsamt erreichbar sein.

Die Behörde hatte, im Gegensatz zu anderen Landkreisen, während des Katastrophenfalls der Corona-Pandemie auf die Einsetzung eines „vorbenannten örtlichen Einsatzleiters“ verzichtet. Doch seither gibt es einen Dienstplan, so dass stets ein Feuerwehrler aus der Kreisbrandinspektion erreichbar ist. Mit Blick auf die Energiekrise im letzten Winter hat sich daran nichts geändert. Und so ist auch während des Urlaubs von Endres gewährleistet, dass das Landratsamt einen Ansprechpartner bei den Feuerwehren im Landkreis hat.