Wie geht es mit dem Söldnerhaus in Lindenberg weiter?

24.08.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Es ist still geworden um diesen stummen Zeitzeugen der Stadtgeschichte. Das Söldnerhaus in der Hansenweiherstraße erinnert an die Geschichte Lindenbergs. Es ist eines der ältesten erhaltenen Holzhäuser im Landkreis Lindau. Seit 1995 befindet es sich in Besitz der Stadt. Sie hatte es für 100.000 Mark gekauft, als die letzte Bewohnerin gestorben ist.

Seitdem steht das Haus leer. Es gab viele Überlegungen, was damit passieren soll. Eine davon: Es sollte an den Antoniusplatz versetzt und als Heimathaus genutzt werden. Passiert ist bis heute allerdings nichts – abgesehen von Instandhaltungsmaßnahmen. Zuletzt etwa ist vor zwei Jahren das undichte Dach mit einer wetterfesten Folie abgedeckt worden.

CSU-Rätin organsiert Informationsabend

Nun möchte der Geschichts- und Museumsverein das Söldnerhaus wieder „ins Gespräch bringen“. So formuliert es Kulturreferentin Hanni Windhaber. Die CSU-Stadträtin kümmert sich seit einigen Jahren um das Holzhaus – und hat nun einen Informationsabend organisiert. Unter dem Motto „Kulturgut Söldnerhaus“ stellt Innenarchitektin Nadine Socher am 4. September ein Entwurfskonzept für eine mögliche Nutzung vor.

Nadine Socher ist 1993 in Lindenberg geboren und dort aufgewachsen. Sie hat Innenarchitektur an der Technischen Hochschule Rosenheim studiert. Für ihre Masterarbeit hat sie die Baukultur im Allgäu untersucht – und dabei für das Söldnerhaus, an welchem sie als Kind auf ihrem Schulweg täglich vorbeigelaufen ist, ein Nutzungskonzept entworfen, „welches behutsam das Traditionelle mit dem Modernen verbindet“.

Die junge Lindenbergerin, die in einem Architekturbüro am Chiemsee arbeitet, hat sich beispielsweise überlegt, wie das Söldnerhaus zu einem „Ort der Begegnung“ werden könnte. Wobei Windhaber betont, dass es dabei rein um eine architektonische Betrachtung gehe. Es seien etwa keine Kosten berechnet worden. Der Entwurf sei aber ein neuer Blick aus einer jungen Perspektive, der eine Art Anstoß für die künftige Nutzung bieten könnte. „Es ist eine ganz tolle Geschichte – und vielleicht entsteht daraus etwas“, sagt Windhaber.

Das Söldnerhaus galt lange Zeit als um 1590 erbaut. Ein Gutachten im Dezember 2021 hat dann aber ergeben, dass das Holz aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts stammt – das Haus also vermutlich nicht so alt ist wie angenommen. Unter Denkmalschutz steht es dennoch weiterhin. Dieser Status erschwert eine künftige Nutzung – beispielsweise Auflagen in Sachen Brandschutz.

Notwendig ist in jedem Fall eine Machbarkeitsstudie. Der Stadtrat hat dafür insgesamt 300.000 Euro bewilligt, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2025. Bisher sei in dieser Richtung allerdings noch nichts geschehen, sagt Windhaber auf Nachfrage unserer Redaktion.