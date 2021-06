"Wie im Allgäu": So erlebt ein Westallgäuer sein Geburtsland Spanien

Josef Martinez ist in Spanien geboren, lebt und arbeitet aber in Lindenberg. Zur EM 2021 erzählt er, wie er Spanien kennengelernt hat.

25.06.2021 | Stand: 06:04 Uhr

Josef Martinez spricht Westallgäuer Dialekt, die Region ist seine Heimat, wie er sagt. Doch sein Herz schlägt noch für eine andere Gegend: Asturien. Dort nämlich, im Norden Spaniens, ist der 60-Jährige geboren. Als kleiner Bub zog er mit seinen Eltern ins Westallgäu. Hier verbringt Martinez seitdem sein Leben, inzwischen mit Frau und Tochter. Der Bodensee-Liebhaber ist seit 1983 Gastronom in Lindenberg: Erst übernahm er die „Krone“, seit 2018 betreibt er das Gasthaus „Zum Löwen“. Neben Martinez, der in der Zeitung sein Geburtsland vorstellt, leben 232 Menschen im Landkreis Lindau, die in Spanien geboren sind.

Ist Spanien ein Fußballland?

Ja, und wie. Die Spanier sind Fußballfanatiker. Radfahren ist aber auch sehr populär.

Nennen Sie drei typisch spanische Eigenheiten.

Die Menschen in Spanien sind fröhlich und sehr humorvoll. Sie versuchen immer, das Leben zu genießen. Das macht sich beim Essen bemerkbar. Für sie ist das ihr Ein und Alles. Mahlzeiten haben einen sehr hohen Stellenwert.

Welche Stadt/Region in Spanien sollte man unbedingt mal gesehen haben?

Auf jeden Fall Barcelona. Dort vermischt sich Historisches mit Modernem in wunderschöner Weise. Landschaftlich ist Asturien einen Besuch wert. Die Landschaft dort kann man sich in etwa wie das Allgäu vorstellen – nur mit Meer.

Was ist das Highlight der spanischen Küche?

Ein Highlight sind die vielfältigen Tapas. Das sind Kleinigkeiten von Fisch über Gemüse bis Fleisch. Die Spanier schätzen dabei die Geselligkeit, denn man isst Tapas meistens in größeren Gruppen.

Was sollten die Deutschen unbedingt über Spanien wissen?

In Nordspanien ist es nicht so leicht, sich als Tourist, der kein Spanisch spricht, mit den Menschen dort zu verständigen. Viele können kein Englisch. Im Süden ist das eher nicht so.

Was ist in Spanien besser oder schöner als in Deutschland?

Das Klima gefällt mir einfach besser. Es ist wärmer und nicht so unvorhersehbar wie im Allgäu.

Warum leben Sie dennoch in Deutschland?

Deutschland ist meine Heimat. Ich bin überwiegend im Westallgäu aufgewachsen. Für mich wiegen sich beide Länder ohnehin gegenseitig auf. Sie haben wunderschöne Seiten.

Wenn Spanien bei der EM ausscheidet: Wem drücken Sie die Daumen?

Natürlich drücke ich Deutschland die Daumen. Das Spiel am Mittwoch war zwar schwach – ich glaube aber trotzdem an das Finale.