Wie Künstler ihre Erfahrungen mit Corona schildern

Zwölf Kunstschaffende zeigen in Scheidegg ihre Arbeiten unter dem Titel „Zacken aus der Krone“. Wie sich die Künstler mit Corona auseinandergesetzt haben.

12.05.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Für die Ausstellung „Zacken aus der Krone“ in der Scheidegger Galerie Peregrinus haben sich zwölf Künstlerinnen und Künstler der Region mit Erfahrungen in der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Die für Anfang Mai geplante Eröffnung wird am kommenden Wochenende, 15. und 16. Mai, nachgeholt.

Drängende Themen der Pandemie

Das Galeristenehepaar Gisela Gauder-Wolf und Tilmann Wolf geben mit der aktuellen Schau in ihrer Galerie den Kunstschaffenden die Möglichkeit, persönliche und ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Pandemiesituation zu schildern. Nach Ansicht der Galeristen schreien die Themen der Zeit geradezu nach künstlerischer Reflexion – angefangen bei Entscheidungskonflikten, mit denen Staatsvertreter kämpfen, über Einschränkungen der persönlichen Freiheit, Maskenpflicht, Quarantäne, Belastungen für Familien, Alleinstehende und alte Menschen bis hin zu den Nöten von Geschäfts- und Kulturtreibenden.

Verlust der Autonomie

Tilmann Wolf beschreibt die Emotionen vieler Menschen in der Pandemie in einer Presseaussendung so: „Corona beschert uns neue Erfahrungen – und manchmal fühlt es sich so an, als wäre ein Zacken aus unserer ’königlichen Autonomie’ gebrochen worden.“

Bilder und Skulpturen folgender Künstlerinnen und Künstler sind in der Schau zu sehen: Ingrid Huober aus Oberreute, Renate Karpstein aus Oberstaufen, Siglinde Knestel aus Weiler, Dieter Leisner aus Oberreute, Jeannette Lindermann aus Oberstaufen, Hildegard Rasch aus Oberstaufen, Herbert Rauer aus Lindenberg, Gudrun Schindele aus Waltenhofen, Sibylle Seiler-Senft aus Oberstaufen, Angela Steur aus Kempten, Rosemarie Weisshaar aus Oberstaufen und Anneliese Dorn aus Waltenhofen.

Künstler sind vor Ort

Am Eröffnungswochenende 15. und 16. Mai sind die Ausstellenden – sofern die Inzidenz im Landkreis Lindau weiterhin unter 100 liegt – zu jeweils einstündigen Zeitfenstern zwischen 13 und 19 Uhr in der Ausstellung anwesend.

Ein Ausstellungsbesuch nach telefonischer Anmeldung unter Telefon (0 15 77) 6 08 81 45. Am Eröffnungswochenende können Gäste ohne Anmeldung kommen, Angemeldete haben jedoch den Vortritt.