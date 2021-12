Wie Magdalena Dorner aus Lindenberg zur Nanotechnologie fand - und einen Preis erhielt

Magdalena Dorner aus Lindenberg studiert in Nürnberg Nanotechnologie. Die Idee dafür bekam sie bei einer Seminararbeit, für die sie jetzt ausgezeichnet wurde.

Erzählt Magdalena Dorner, was sie studiert, sieht die Lindenbergerin fast immer in fragende Gesichter. „Ich muss es eigentlich immer erklären“, sagt die 19-Jährige und lacht. Die junge Frau aus Oberreute studiert im ersten Semester Nanotechnologie in Nürnberg.

Die Idee hierzu bekam sie bei ihrer Seminararbeit, die sie am Lindenberger Gymnasium zu diesem Thema schrieb. Die Arbeit mit dem Titel „Sind Nanoroboter eine effektive Methode zur Behandlung von Krebserkrankung?“ wurde nun vom Nanonetz Bayern ausgezeichnet.

Das Radio führt Dorner indirekt zum Studium

Sie erinnert sich noch genau daran, wann sie das erste Mal von Nanotechnologie hörte. „Unsere Lehrerin kam in die Klasse und erzählte, dass sie im Radio etwas gehört hat über kleine Roboter, die bei Krebserkrankungen helfen können“, erzählt sie. Sie dachte viel darüber nach, und als dann die Wahl der Seminararbeit anstand, beschloss sie, sich näher damit zu beschäftigen.

Sie recherchierte viel im Internet und kontaktierte eine Wissenschaftlerin, die sich mit Nanotechnologie auskennt. „Sie hat mich dann auch auf die Idee gebracht, mit meiner Arbeit beim Schulwettbewerb mitzumachen.“ Jedes Jahr organisiert der Verein Nanonetz Bayern einen Schulwettbewerb, um mehr Jugendliche für naturwissenschaftliche Themen rund um die kleinsten Teilchen der Welt zu begeistern.

Magdaelna Dorner: Von der Faszination der Nanoteilchen

Dass es sich weniger um kleine Roboter, sondern eher kleine Nanopartikel handelte, stellte Dorner im Laufe ihrer Recherche fest. Doch das machte das Thema nicht weniger faszinierend für die junge Frau. Denn bei ihrer Arbeit beschäftigte sie sich mit winzigen Teilchen, die ganz gezielt bei gewissen Krebserkrankungen helfen können. „Man kommt damit direkt an den Tumor heran und kann ihn direkt bekämpfen und braucht dann vielleicht keine Chemotherapie mehr.“ Das Ergebnis ihrer Arbeit: „Ja, ich halte es für eine effektive Methode. Auch wenn es derzeit noch nicht gemacht wird.“

Deutlich anstrengender als gedacht, ist das Studium derzeit für Dorner. „Ich dachte, es bleibt mehr Zeit, aber ich bin fast jeden Tag in der Uni.“ Vor allem, dass sie gemeinsam mit Kommilitonen lernen kann, gefällt Dorner. „Das war in der Schule nicht so.“

Gerne will Dorner aus Lindenberg in der Forschung arbeiten

Wird sie nach ihrem Studiengang gefragt, hält sie die Antwort meist kurz. „Ich könnte darüber unfassbar viel erzählen.“ Derzeit umfassen ihre Vorlesungen vor allem Themen wie Materialwissenschaft. „Hier geht es darum, wie ein Stoff aufgebaut ist. Darunter können sich dann die meisten etwas vorstellen.“

Nach ihrem Studium würde sie gerne dort weitermachen, wo ihre Seminararbeit aufgehört hat: „Ich würde gerne in der Forschung arbeiten und untersuchen, wie Nanopartikel bei Krebserkrankungen helfen können.“

