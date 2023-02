Wie sicher ist das Fahrradfahren im Landkreis Lindau?

Wie gefährlich leben Radler im Westallgäu, wo gibt es neuralgische Punkte? Zeitungsleser sind gefragt.

11.02.2023 | Stand: 05:47 Uhr

Der Landkreis Lindau möchte sich in den kommenden vier Jahren das Prädikat „Fahrradfreundliche Kommune“ verdienen – und dafür müssen in dieser Zeit diverse Maßnahmen umgesetzt werden, die in einem standardisierten Katalog festgehalten sind. Am Ende entscheidet eine Kommission der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen“ (AFG) darüber, in die der Kreis kürzlich aufgenommen worden ist.

Durchgängige Beschilderung als Pluspunkt

Aus einer Mitteilung des Landratsamts ist herauszulesen, dass die Chancen schon jetzt nicht schlecht stehen, denn einige Punkte wie zum Beispiel eine durchgängige Beschilderung werden bereits jetzt erfüllt. Doch wie steht es in puncto Sicherheit beziehungsweise: Wo gibt es Stellen, die gefährlich sind? Das wollte unsere Zeitung im Zuge der Berichterstattung eingangs der Woche von den Lesern wissen – und auf den entsprechenden Aufruf haben die Redaktion bereits einige Einsendungen über neuralgische Punkte im oberen Landkreis Lindau erreicht.

Wo der Radweg endet, wird es gefährlich

In vielen davon geht es um Stellen, an denen ein Radweg endet und Fahrradfahrer auf eine Strecke des motorisierten Verkehrs geleitet werden. Ein Leser bezieht sich beispielhaft auf Gefahrenstellen in Opfenbach: Der Weg von Mellatz kommend beispielsweise münde direkt auf die B32. Ähnlich sei die Situation, wenn man von Wigratzbad herkomme – „hier endet der Radweg auch an der Bundesstraße“, moniert der Leser.

Was die durchgängige Beschilderung betrifft, äußerte bereits Hans-Martin Böhm Kritik in unserer Zeitung. Der 73-jährige Lindenberger, der im vergangenen Jahr beim Stadtradeln Spitzenreiter war und das Radnetz in der Region gut kennt, kritisierte, dass die Wegweiser vielerorts längs zum Radweg angebracht seien. So müsse man als Radfahrer absteigen, um sich zu orientieren.

Liebe Leserinnen und Leser, weiterhin sammelt unsere Zeitung Stellen im Westallgäu, an denen Sicherheitsrisiken für Radfahrer bestehen. Wo gibt es solche, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Nennen Sie uns per E-Mail an redaktion@westallgaeuer-zeitung.de den jeweiligen Ort, die Gefahr und wie sie aus Ihrer Sicht entschärft werden könnte.

Was ist die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen?

Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) in Bayern ist ein Verein, der 2012 von 38 Kommunen ins Leben gerufen worden ist. Unterstützt wird sie von der Landesregierung. Inzwischen zählt sie 119 Mitglieder.

Ziel der AGFK ist es im Wesentlichen, die Nahmobilität und insbesondere den Radverkehr zu fördern. Mitgliedskommunen sollen fahrradfreundlicher werden – und dabei werden sie vom Verein unterstützt.

Dabei setzt der Verbund stark auf Austausch, Vernetzung und Weiterbildung. So werden Erfahrungen lokaler Projekte den anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt, die damit Synergieeffekte für die eigene Entwicklung nutzen können.

"Fahrradfreundliche Kommune": Auszug aus dem Maßnahmenkatalog im Landkreis Lindau